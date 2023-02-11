https://ria.ru/20230211/finlyandiya-1851383317.html

Президент Финляндии уверен, что страна вступит в НАТО к июлю

Президент Финляндии уверен, что страна вступит в НАТО к июлю - РИА Новости, 11.02.2023

Президент Финляндии уверен, что страна вступит в НАТО к июлю

Финляндия и Швеция станут полноправными членами Североатлантического альянса к июлю, считает президент Финляндии Саули Ниинисте. РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T12:07

2023-02-11T12:07

2023-02-11T13:21

в мире

финляндия

швеция

нато

саули ниинисте

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. Финляндия и Швеция станут полноправными членами Североатлантического альянса к июлю, считает президент Финляндии Саули Ниинисте. По его мнению, две страны примут участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.Глава государства в интервью STT напомнил, что Финляндия и Швеция слышали много обнадеживающих заявлений от альянса по быстрому приему стран. "Да, я вижу, что это уже стало проблемой для НАТО. Очевидно, что страны НАТО тоже были удивлены", — сказал Ниинисте. При этом он оценил условия, при которых Турция может одобрить присоединение к альянсу двух стран. Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.В последние недели отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Финляндии у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, швеция, нато, саули ниинисте