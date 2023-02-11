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Президент Финляндии уверен, что страна вступит в НАТО к июлю - РИА Новости, 11.02.2023
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Президент Финляндии уверен, что страна вступит в НАТО к июлю
Президент Финляндии уверен, что страна вступит в НАТО к июлю - РИА Новости, 11.02.2023
Президент Финляндии уверен, что страна вступит в НАТО к июлю
Финляндия и Швеция станут полноправными членами Североатлантического альянса к июлю, считает президент Финляндии Саули Ниинисте. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T12:07
2023-02-11T13:21
в мире
финляндия
швеция
нато
саули ниинисте
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. Финляндия и Швеция станут полноправными членами Североатлантического альянса к июлю, считает президент Финляндии Саули Ниинисте. По его мнению, две страны примут участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.Глава государства в интервью STT напомнил, что Финляндия и Швеция слышали много обнадеживающих заявлений от альянса по быстрому приему стран. "Да, я вижу, что это уже стало проблемой для НАТО. Очевидно, что страны НАТО тоже были удивлены", — сказал Ниинисте. При этом он оценил условия, при которых Турция может одобрить присоединение к альянсу двух стран. Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.В последние недели отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Финляндии у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.
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в мире, финляндия, швеция, нато, саули ниинисте
В мире, Финляндия, Швеция, НАТО, Саули Ниинисте
12:07 11.02.2023 (обновлено: 13:21 11.02.2023)
 
Президент Финляндии уверен, что страна вступит в НАТО к июлю

Президент Финляндии Ниинисте уверен, что Хельсинки и Стокгольм вступят в НАТО к июлю

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинисте
Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Финляндской Республики Саули Ниинисте. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 фев — РИА Новости. Финляндия и Швеция станут полноправными членами Североатлантического альянса к июлю, считает президент Финляндии Саули Ниинисте.
По его мнению, две страны примут участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля.

"Ниинисте подчеркивает важность этой вехи, заявляя, что если членство не будет достигнуто к лету, это сделает весь процесс вступления в НАТО еще более сомнительным", — сообщает финское агентство STT со ссылкой на слова президента.

Глава государства в интервью STT напомнил, что Финляндия и Швеция слышали много обнадеживающих заявлений от альянса по быстрому приему стран.
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"Да, я вижу, что это уже стало проблемой для НАТО. Очевидно, что страны НАТО тоже были удивлены", — сказал Ниинисте.
При этом он оценил условия, при которых Турция может одобрить присоединение к альянсу двух стран.
"Я не думаю, что он (президент Турции Тайип Эрдоган. — Прим. ред.) поддастся какому-либо общественному давлению. Но если что-то откроется в двусторонних переговорах между США и Турцией, то, может быть, это даст эффект", — отметил финский лидер.
Швеция и Финляндия решили присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Их заявки одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Венгрии и Турции. Анкара увязывает ратификацию вступления с выполнением Стокгольмом и Хельсинки обязательств, зафиксированных в трехстороннем меморандуме, который страны подписали летом.
В частности, Турция требует от Швеции и Финляндии прекратить поддержку Рабочей партии Курдистана и выдать активистов, которых турецкие власти считают причастными к терроризму.
В последние недели отношения Анкары и Стокгольма осложнились из-за проводившихся в Швеции антитурецких акций, в том числе с сожжением Корана. На этом фоне процесс вступления Швеции в НАТО пришлось приостановить. Но к Финляндии у турецких властей претензий нет. Глава финского МИД Пекка Хаависто допустил, что его страна может продолжить процедуру отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В Анкаре заявляли, что предложений по отдельной заявке от Хельсинки не получали.
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