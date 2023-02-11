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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 11.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230211/donetsk-1851344306.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 11.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T01:19
2023-02-11T01:19
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
сцкк
нато
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.42 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 00.44 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 00.49 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230210/ranenie-1851311498.html
донецк
макеевка
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донецк, макеевка, сцкк, нато, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, СЦКК, НАТО, Донецкая Народная Республика
01:19 11.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Сотрудник МЧС ДНР на лестничной площадке жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские войска за 10 минут выпустили по Донецку и Макеевке 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.42 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 00.44 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 00.49 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 00.52 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 20:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаСЦККНАТОДонецкая Народная Республика
 
 
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