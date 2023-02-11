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В Москве специалисты обеспечили будущее пожарное депо энергомощностью - РИА Новости, 11.02.2023
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В Москве специалисты обеспечили будущее пожарное депо энергомощностью
В Москве специалисты обеспечили будущее пожарное депо энергомощностью - РИА Новости, 11.02.2023
В Москве специалисты обеспечили будущее пожарное депо энергомощностью
Специалисты обеспечили энергомощностью будущее пожарное депо в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T15:15
2023-02-11T15:16
тинао
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты обеспечили энергомощностью будущее пожарное депо в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Обеспечили энергомощностью будущее пожарное депо в ТиНАО. Для подключения нового объекта в деревне Рассудово Новофедоровского поселения специалисты ПАО "Россети Московский регион" построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА, две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью более 450 метров и четыре кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью почти 70 метров. Максимальная мощность присоединения – 300 кВт", - говорится в сообщении.Отмечается, что здание депо состоит из блока для размещения пожарной техники и газодымозащитной службы, служебных помещений, комнаты для временного размещения личного состава и блока для дежурной службы. Кроме того, предусмотрена зона для профессиональной подготовки с учебно-тренировочной башней, скалодромом и дорожкой для бега. "Личный состав отряда будет отвечать за безопасность жителей Новофедоровского поселения", - дополняется в сообщении.
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тинао, городское хозяйство москвы, москва
ТиНАО, Городское хозяйство Москвы, Москва
15:15 11.02.2023 (обновлено: 15:16 11.02.2023)
 
В Москве специалисты обеспечили будущее пожарное депо энергомощностью

Специалисты обеспечили будущее пожарное депо в московском ТиНАО энергомощностью

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Специалисты обеспечили энергомощностью будущее пожарное депо в ТиНАО, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Обеспечили энергомощностью будущее пожарное депо в ТиНАО. Для подключения нового объекта в деревне Рассудово Новофедоровского поселения специалисты ПАО "Россети Московский регион" построили блочную комплектную трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами мощностью 400 кВА, две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью более 450 метров и четыре кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью почти 70 метров. Максимальная мощность присоединения – 300 кВт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что здание депо состоит из блока для размещения пожарной техники и газодымозащитной службы, служебных помещений, комнаты для временного размещения личного состава и блока для дежурной службы. Кроме того, предусмотрена зона для профессиональной подготовки с учебно-тренировочной башней, скалодромом и дорожкой для бега.
"Личный состав отряда будет отвечать за безопасность жителей Новофедоровского поселения", - дополняется в сообщении.
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ТиНАОГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
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