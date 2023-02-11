https://ria.ru/20230211/aviaperevozchiki-1851454931.html
Андрей Луценко поздравил авиаперевозчиков с профессиональным праздником
Андрей Луценко поздравил авиаперевозчиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 11.02.2023
Андрей Луценко поздравил авиаперевозчиков с профессиональным праздником
Лучшим сотрудникам авиапредприятия "Северсталь" вручены в субботу награды Законодательного собрания Вологодской области на торжественнoм мероприятии в... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T21:21
2023-02-11T21:21
2023-02-11T21:21
андрей луценко
вологодская область
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 11 фев - РИА Новости. Лучшим сотрудникам авиапредприятия "Северсталь" вручены в субботу награды Законодательного собрания Вологодской области на торжественнoм мероприятии в Череповце, посвященном 100-летию гражданской авиации России.Сегодня на череповецком авиапредприятии работают 380 человек, компания осуществляет регулярные и чартерные рейсы по 20 направлениям, перевозя в год до 400 тысяч пассажиров. Является оператором международного аэропорта "Череповец"."За прошедшие годы компания и аэропорт сильно изменились. Аэропорт приобрел статус международного, теперь есть возможность вылетать не только в города России. Пассажиропоток за последние 10 лет увеличился более, чем в 10 раз. Как клиент авиакомпании, всегда с удовольствием летаю вашими рейсами. Всегда уверен в том, что организация полетов будет на высоком уровне", - привели в пресс-службе Заксобрания слова председателя регионального парламента Андрея Луценко на церемонии награждения.
https://ria.ru/20221212/gazoprovod-1838000648.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей луценко, вологодская область, законодательное собрание вологодской области
Андрей Луценко, Вологодская область, Законодательное Собрание Вологодской области
Андрей Луценко поздравил авиаперевозчиков с профессиональным праздником
Председатель вологодского заксобрания Луценко поздравил авиаперевозчиков с праздником
ВОЛОГДА, 11 фев - РИА Новости. Лучшим сотрудникам авиапредприятия "Северсталь" вручены в субботу награды Законодательного собрания Вологодской области на торжественнoм мероприятии в Череповце, посвященном 100-летию гражданской авиации России.
Сегодня на череповецком авиапредприятии работают 380 человек, компания осуществляет регулярные и чартерные рейсы по 20 направлениям, перевозя в год до 400 тысяч пассажиров. Является оператором международного аэропорта "Череповец".
"За прошедшие годы компания и аэропорт сильно изменились. Аэропорт приобрел статус международного, теперь есть возможность вылетать не только в города России. Пассажиропоток за последние 10 лет увеличился более, чем в 10 раз. Как клиент авиакомпании, всегда с удовольствием летаю вашими рейсами. Всегда уверен в том, что организация полетов будет на высоком уровне", - привели в пресс-службе Заксобрания слова председателя регионального парламента Андрея Луценко на церемонии награждения.