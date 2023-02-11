18:43 11.02.2023 (обновлено: 18:44 11.02.2023)
Главком ВСУ обсудил с американским коллегой ситуацию вокруг Артемовска
Главком ВСУ Залужный заявил, что обсудил с Милли ситуацию вокруг Артемовска
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что обсудил с председателем комитета начальников штабов США Марком Милли ситуацию вокруг Артемовска (украинское название – Бахмут), в ходе которого обращал внимание на необходимость доставки к местам боев новых вооружений и боеприпасов.
"Несмотря на постоянное давление врага, мы продолжаем удерживать под контролем Бахмут и предпринимаем действия для стабилизации линии фронта вокруг этого города. Залог успеха на поле боя - эффективное огневое поражение, которое требует соответствующего количества вооружений и боеприпасов", - написал Залужный в своем Telegram-канале.
В ходе разговора с Милли Залужный признал, что самая напряженная ситуация наблюдается на Донецком направлении, в Угледаре и Марьинке. Кроме того, он поблагодарил США за поставку средств ПВО.
Артемовск (украинское название – Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В минувшую среду командир спецназа "Ахмат" и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов отмечал, что российские подразделения продолжают успешное продвижение в Артемовске, заняты несколько улиц города. В пятницу врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин говорил, что силы РФ закрепились в северной части Артемовска в ДНР, перерезаны три из четырех путей снабжения украинских войск.
В минувший вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу указывал, что боевые действия в районах Угледара и Артемовска успешно развиваются. В пятницу Пушилин сообщал, что российские военные закрепились в южной части Угледара, но Киев продолжает перебрасывать резервы в город. Ранее его советник Ян Гагин говорил, что российские подразделения закрепились на окраинах Угледара, в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.
Российские подразделения также продолжают освобождение Марьинки, "поступают хорошие сигналы", однако Киев перебрасывает туда, как и в Угледар, дополнительные резервы, отмечал в минувший вторник врио главы ДНР Денис Пушилин. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Путин заявлял, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация.