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Армения направила в Турцию гумпомощь через закрытую границу - РИА Новости, 11.02.2023
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Армения направила в Турцию гумпомощь через закрытую границу
Армения направила в Турцию гумпомощь через закрытую границу - РИА Новости, 11.02.2023
Армения направила в Турцию гумпомощь через закрытую границу
Армения направила в пострадавшую от землетрясения Турцию гуманитарную помощь через закрытую сухопутную границу между двумя странами, сообщил в субботу... РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T09:28
2023-02-11T09:28
в мире
турция
армения
сирия
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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ЕРЕВАН, 11 фев - РИА Новости. Армения направила в пострадавшую от землетрясения Турцию гуманитарную помощь через закрытую сухопутную границу между двумя странами, сообщил в субботу пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян. "Сегодня Армения направила гуманитарную помощь в Турцию. Грузовики с гуманитарной помощью пересекли мост Маргара на (армяно-турецкой - ред.) границе и направляются в пострадавший от землетрясения регион", - написал Унанян в Twitter. Ранее армянская сторона сообщила о направлении гуманитарной помощи в Сирию. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, достигло 20 665, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
https://ria.ru/20230210/avianosets-1851340391.html
https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851349381.html
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в мире, турция, армения, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Армения, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
09:28 11.02.2023
 
Армения направила в Турцию гумпомощь через закрытую границу

Армения направила в Турцию гумпомощь через закрытую сухопутную границу

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСпасатели у жилого дома, разрушенного в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Спасатели у жилого дома, разрушенного в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
© РИА Новости
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Спасатели у жилого дома, разрушенного в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
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ЕРЕВАН, 11 фев - РИА Новости. Армения направила в пострадавшую от землетрясения Турцию гуманитарную помощь через закрытую сухопутную границу между двумя странами, сообщил в субботу пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.
"Сегодня Армения направила гуманитарную помощь в Турцию. Грузовики с гуманитарной помощью пересекли мост Маргара на (армяно-турецкой - ред.) границе и направляются в пострадавший от землетрясения регион", - написал Унанян в Twitter.
Ранее армянская сторона сообщила о направлении гуманитарной помощи в Сирию.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Число жертв землетрясений в Турции, по последним данным, достигло 20 665, раненых - более 80 тысяч. В Сирии, тоже затронутой землетрясением, погибли более 1,3 тысячи, пострадали свыше 2,3 тысячи человек.
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Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
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В миреТурцияАрменияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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