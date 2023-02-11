https://ria.ru/20230211/aeroporty-1851453947.html
Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на непогоду
Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на непогоду - РИА Новости, 11.02.2023
Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на непогоду
Московские аэропорты на фоне предупреждения Гидрометцентра о метели и обледенении в столичном регионе работают штатно, сообщает Росавиация. РИА Новости, 11.02.2023
2023-02-11T21:08
2023-02-11T21:08
2023-02-11T21:10
москва
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
гидрометцентр
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Московские аэропорты на фоне предупреждения Гидрометцентра о метели и обледенении в столичном регионе работают штатно, сообщает Росавиация. Росавиация отмечает, что отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке. "Имеющиеся незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку воздушных судов и очистку объектов аэродромной инфраструктуры от снега", - сообщает ведомство. Гидрометцентр в субботу объявил желтый (потенциально опасный) уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и обледенения. Предупреждение о непогоде действует с 21.00 11 февраля до 11.00 12 февраля.
https://ria.ru/20230207/moskva-1850188487.html
москва
московская область (подмосковье)
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москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), гидрометцентр
Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Гидрометцентр
21:08 11.02.2023 (обновлено: 21:10 11.02.2023)
Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на непогоду
Росавиация: московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на непогоду