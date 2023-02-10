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Зеленский встретился с королем Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/zelenskiy-1851111868.html
Зеленский встретился с королем Бельгии в Брюсселе
Зеленский встретился с королем Бельгии в Брюсселе - РИА Новости, 10.02.2023
Зеленский встретился с королем Бельгии в Брюсселе
Владимир Зеленский во время приема у короля Бельгии Филиппа I в Брюсселе рассказал о своей "формуле мира" и поблагодарил за поддержку Украины, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:53
2023-02-10T12:53
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
брюссель
владимир зеленский
филипп (король бельгии)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время приема у короля Бельгии Филиппа I в Брюсселе рассказал о своей "формуле мира" и поблагодарил за поддержку Украины, сообщили в пятницу в офисе Зеленского. "В Брюсселе состоялась аудиенция президента Украины Владимира Зеленского у его Величества Короля Королевства Бельгия Филиппа I. Глава украинского государства выразил благодарность королю Филиппу, правительству Бельгии и всему бельгийскому народу за всестороннюю поддержку, которая оказывается Украине", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, Зеленский также рассказал о своей "формуле мира". Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указывал, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер говорил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850664071.html
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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в мире, украина, бельгия, брюссель, владимир зеленский, филипп (король бельгии), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Брюссель, Владимир Зеленский, Филипп (король Бельгии), Ситуация в ДНР и ЛНР
12:53 10.02.2023
 
Зеленский встретился с королем Бельгии в Брюсселе

Король Бельгии Филипп I принял Зеленского и выслушал его рассказ о "формуле мира"

© AP Photo / Peter NichollsПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Peter Nicholls
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский во время приема у короля Бельгии Филиппа I в Брюсселе рассказал о своей "формуле мира" и поблагодарил за поддержку Украины, сообщили в пятницу в офисе Зеленского.
"В Брюсселе состоялась аудиенция президента Украины Владимира Зеленского у его Величества Короля Королевства Бельгия Филиппа I. Глава украинского государства выразил благодарность королю Филиппу, правительству Бельгии и всему бельгийскому народу за всестороннюю поддержку, которая оказывается Украине", - говорится в сообщении на сайте офиса Зеленского. По информации офиса, Зеленский также рассказал о своей "формуле мира".
Британский король Карл III и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Букингемском дворце - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский также указывал, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер говорил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБельгияБрюссельВладимир ЗеленскийФилипп (король Бельгии)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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