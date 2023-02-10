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СМИ рассказали подробности визита Зеленского в Париж - РИА Новости, 10.02.2023
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СМИ рассказали подробности визита Зеленского в Париж
СМИ рассказали подробности визита Зеленского в Париж - РИА Новости, 10.02.2023
СМИ рассказали подробности визита Зеленского в Париж
Париж принял решение о визите Владимира Зеленского во Францию спонтанно во время трансляции его приезда в Лондон, пишет газета Politico со ссылкой на... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:03
2023-02-10T10:03
в мире
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Париж принял решение о визите Владимира Зеленского во Францию спонтанно во время трансляции его приезда в Лондон, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца и приводит слова другого источника, который задался вопросом, зачем вообще приглашать Зеленского. Как пишет издание, изначально у президента Франции Эммануэля Макрона были другие планы на среду, он собирался провести вечер с супругой в театре. Но по мере того, как из Лондона начали транслироваться изображения "триумфального" прибытия Зеленского, настроение в Париже изменилось и "внезапно потребовалось" доставить его во французскую столицу. "(Решение) было принято совершенно спонтанно, наспех", - заявил представитель Елисейского дворца. По данным Politico, через несколько часов началась подготовка к церемонии чествования Зеленского у Дома инвалидов в Париже. Однако мероприятие отменили в последний момент, когда стало ясно, что Зеленский не приедет вовремя. Как сообщил представитель Елисейского дворца, Киев и Париж несколько недель вели переговоры об организации визита во Францию. По данным газеты Wall Street Journal, изначально планировалось, что Зеленский сначала отправится в Париж, а затем в Лондон и Брюссель. Однако, по словам неназванного дипломата, в итоге конкретного приглашения из Парижа так и не поступило. По данным Politico, Макрон рассчитывал на нечто большее, чем то, что Париж станет лишь одной из остановок в рамках европейского турне Зеленского. Президент Франции хотел, чтобы Зеленский приехал в Париж для "дипломатической инициативы", заявил неназванный советник французского правительства. Но от идеи пришлось отказаться, отмечает издание. "Визит Зеленского обходится недешево... Вопрос в том, зачем заставлять его сюда приезжать?" - заявил высокопоставленный французский чиновник, знакомый с ходом подготовки. "Другими словами, украинцев могут растрогать европейские почести и церемонии, но на самом деле они хотят оружия", - отмечает издание. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
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в мире, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, украина
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Украина
10:03 10.02.2023
 
СМИ рассказали подробности визита Зеленского в Париж

Politico: Париж принял решение о визите Зеленского во Францию, когда тот приехал в Лондон

© AP Photo / Lewis JolyПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Париже
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Париж принял решение о визите Владимира Зеленского во Францию спонтанно во время трансляции его приезда в Лондон, пишет газета Politico со ссылкой на неназванного представителя Елисейского дворца и приводит слова другого источника, который задался вопросом, зачем вообще приглашать Зеленского.
Как пишет издание, изначально у президента Франции Эммануэля Макрона были другие планы на среду, он собирался провести вечер с супругой в театре. Но по мере того, как из Лондона начали транслироваться изображения "триумфального" прибытия Зеленского, настроение в Париже изменилось и "внезапно потребовалось" доставить его во французскую столицу.
"(Решение) было принято совершенно спонтанно, наспех", - заявил представитель Елисейского дворца.
По данным Politico, через несколько часов началась подготовка к церемонии чествования Зеленского у Дома инвалидов в Париже. Однако мероприятие отменили в последний момент, когда стало ясно, что Зеленский не приедет вовремя.
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Как сообщил представитель Елисейского дворца, Киев и Париж несколько недель вели переговоры об организации визита во Францию.
По данным газеты Wall Street Journal, изначально планировалось, что Зеленский сначала отправится в Париж, а затем в Лондон и Брюссель. Однако, по словам неназванного дипломата, в итоге конкретного приглашения из Парижа так и не поступило.
По данным Politico, Макрон рассчитывал на нечто большее, чем то, что Париж станет лишь одной из остановок в рамках европейского турне Зеленского. Президент Франции хотел, чтобы Зеленский приехал в Париж для "дипломатической инициативы", заявил неназванный советник французского правительства. Но от идеи пришлось отказаться, отмечает издание.
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"Визит Зеленского обходится недешево... Вопрос в том, зачем заставлять его сюда приезжать?" - заявил высокопоставленный французский чиновник, знакомый с ходом подготовки.
"Другими словами, украинцев могут растрогать европейские почести и церемонии, но на самом деле они хотят оружия", - отмечает издание.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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