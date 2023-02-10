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Назначенные Киевом власти Запорожья сообщили об ударах по городу - РИА Новости, 10.02.2023
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Назначенные Киевом власти Запорожья сообщили об ударах по городу
Назначенные Киевом власти Запорожья сообщили об ударах по городу - РИА Новости, 10.02.2023
Назначенные Киевом власти Запорожья сообщили об ударах по городу
В подконтрольном украинским властям городе Запорожье зафиксировано два взрыва, сообщил в пятницу секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:28
2023-02-10T12:28
запорожье
киев
украина
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В подконтрольном украинским властям городе Запорожье зафиксировано два взрыва, сообщил в пятницу секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее в пятницу по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде регионов сообщали о взрывах. "Враг продолжает атаковать Запорожье. Зафиксировано два "прилета". Находитесь в безопасных местах.", - написал Куртев в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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запорожье, киев, украина, вооруженные силы рф, происшествия
Запорожье, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ, Происшествия
12:28 10.02.2023
 
Назначенные Киевом власти Запорожья сообщили об ударах по городу

Назначенные Киевом власти Запорожья сообщили о двух взрывах в городе

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В подконтрольном украинским властям городе Запорожье зафиксировано два взрыва, сообщил в пятницу секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.
Ранее в пятницу по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде регионов сообщали о взрывах.
Винница, Украина - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 12:17Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в нескольких областях
"Враг продолжает атаковать Запорожье. Зафиксировано два "прилета". Находитесь в безопасных местах.", - написал Куртев в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 11:45Специальная военная операция на Украине
В некоторых регионах Украины повреждены объекты энергосистемы
 
ЗапорожьеКиевУкраинаВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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