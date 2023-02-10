https://ria.ru/20230210/zaporozhe-1851097682.html

Назначенные Киевом власти Запорожья сообщили об ударах по городу

Назначенные Киевом власти Запорожья сообщили об ударах по городу - РИА Новости, 10.02.2023

Назначенные Киевом власти Запорожья сообщили об ударах по городу

В подконтрольном украинским властям городе Запорожье зафиксировано два взрыва, сообщил в пятницу секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:28

2023-02-10T12:28

2023-02-10T12:28

запорожье

киев

украина

вооруженные силы рф

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В подконтрольном украинским властям городе Запорожье зафиксировано два взрыва, сообщил в пятницу секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Ранее в пятницу по всей Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. В ряде регионов сообщали о взрывах. "Враг продолжает атаковать Запорожье. Зафиксировано два "прилета". Находитесь в безопасных местах.", - написал Куртев в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851092217.html

https://ria.ru/20230210/povrezhdeniya-1851071033.html

запорожье

киев

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожье, киев, украина, вооруженные силы рф, происшествия