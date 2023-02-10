https://ria.ru/20230210/zaporozhe-1851050661.html

В подконтрольном Киеву Запорожье повреждены энергетические объекты

В подконтрольном Киеву Запорожье повреждены энергетические объекты - РИА Новости, 10.02.2023

В подконтрольном Киеву Запорожье повреждены энергетические объекты

Объекты энергетической и промышленной инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву Запорожье, в некоторых районах нет света, проблемы с подачей отопления,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:47

2023-02-10T10:47

2023-02-10T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

украина

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объекты энергетической и промышленной инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву Запорожье, в некоторых районах нет света, проблемы с подачей отопления, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

запорожье

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожье, украина, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр