В подконтрольном Киеву Запорожье повреждены энергетические объекты
Секретарь Запорожского горсовета Куртев сообщил о повреждении энергетических объектов
Вид на Запорожье, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Объекты энергетической и промышленной инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву Запорожье, в некоторых районах нет света, проблемы с подачей отопления, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.
"В результате массированных утренних ракетных ударов в разных районах Запорожья повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры. На объектах зафиксировано повреждение кровли, окон, складских помещений, фасадов, заборов. Кроме того, на местах некоторых прилетов возникли пожары", - написал Куртев в своем Telegram-канале. По его словам, часть города обесточена, есть проблемы с подачей отопления.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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