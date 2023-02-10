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Захарова рассказала о призывах посольства США к свержению власти в России - РИА Новости, 10.02.2023
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Захарова рассказала о призывах посольства США к свержению власти в России
Захарова рассказала о призывах посольства США к свержению власти в России - РИА Новости, 10.02.2023
Захарова рассказала о призывах посольства США к свержению власти в России
США внутри России используют открытую агитацию и призывают к прямому свержению власти в РФ, в том числе по этой причине американское посольство в Москве... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:59
2023-02-10T15:00
сша
россия
мария захарова
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США внутри России используют открытую агитацию и призывают к прямому свержению власти в РФ, в том числе по этой причине американское посольство в Москве получило ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американских дипломатов, добавила она, уличили также и в поддержке (финансовой, политической, материальной) различных политических сил через закрытые каналы извне - под видом грантов или субсидий. Ранее источник, близкий к руководству МИД РФ, сообщил РИА Новости, что посольству США 7 февраля была передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России. В МИД констатировали, что несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте МИД от 9 декабря 2022 года, "американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям". Источник указал, что американских дипломатов "предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя "агентов влияния" с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям". При этом причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности.
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сша, россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Мария Захарова, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:59 10.02.2023 (обновлено: 15:00 10.02.2023)
 
Захарова рассказала о призывах посольства США к свержению власти в России

Захарова: посольство США использовало открытую агитацию и призывало к свержению власти

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США внутри России используют открытую агитацию и призывают к прямому свержению власти в РФ, в том числе по этой причине американское посольство в Москве получило ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Открытая агитация в пользу того или иного политического деятеля внутри страны, я, кстати, говорю не только о России... Призывы просто к прямому свержению власти, не поддержка политических сил, а прямое свержение власти - и такое было", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Американских дипломатов, добавила она, уличили также и в поддержке (финансовой, политической, материальной) различных политических сил через закрытые каналы извне - под видом грантов или субсидий.
Ранее источник, близкий к руководству МИД РФ, сообщил РИА Новости, что посольству США 7 февраля была передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России. В МИД констатировали, что несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте МИД от 9 декабря 2022 года, "американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям". Источник указал, что американских дипломатов "предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя "агентов влияния" с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям". При этом причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности.
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СШАРоссияМария ЗахароваВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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