https://ria.ru/20230210/zakharova-1851174963.html

Захарова рассказала о призывах посольства США к свержению власти в России

Захарова рассказала о призывах посольства США к свержению власти в России - РИА Новости, 10.02.2023

Захарова рассказала о призывах посольства США к свержению власти в России

США внутри России используют открытую агитацию и призывают к прямому свержению власти в РФ, в том числе по этой причине американское посольство в Москве... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:59

2023-02-10T14:59

2023-02-10T15:00

сша

россия

мария захарова

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США внутри России используют открытую агитацию и призывают к прямому свержению власти в РФ, в том числе по этой причине американское посольство в Москве получило ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Американских дипломатов, добавила она, уличили также и в поддержке (финансовой, политической, материальной) различных политических сил через закрытые каналы извне - под видом грантов или субсидий. Ранее источник, близкий к руководству МИД РФ, сообщил РИА Новости, что посольству США 7 февраля была передана нота с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России. В МИД констатировали, что несмотря на неоднократные предупреждения, содержавшиеся, в частности, в ноте МИД от 9 декабря 2022 года, "американская дипмиссия продолжает злонамеренную активность в информационном пространстве, позволяя себе неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания, а также распространяя фейки о Вооруженных силах Российской Федерации, что относится к уголовно наказуемым деяниям". Источник указал, что американских дипломатов "предостерегли от попыток вести подрывную работу, рекрутируя "агентов влияния" с целью сеять рознь и раздор в российском обществе, подстрекать к антигосударственным выступлениям". При этом причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности.

https://ria.ru/20230209/delo-1850968513.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, мария захарова, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)