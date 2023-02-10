Рейтинг@Mail.ru
Гросси отметил важность проведенных в Москве встреч для работы по ЗАЭС - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/zaes-1851302308.html
Гросси отметил важность проведенных в Москве встреч для работы по ЗАЭС
Гросси отметил важность проведенных в Москве встреч для работы по ЗАЭС - РИА Новости, 10.02.2023
Гросси отметил важность проведенных в Москве встреч для работы по ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал проведенные в Москве встречи важными для работы по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:38
2023-02-10T19:57
специальная военная операция на украине
москва
магатэ
в мире
энергодар
россия
сергей шойгу
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2751f0637393bc4dbb13eb953972b02.jpg
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал проведенные в Москве встречи важными для работы по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС."И в Киеве, и в Москве мы продолжаем целенаправленную дипломатическую работу, направленную на скорейшее создание зоны (безопасности вокруг ЗАЭС). В этой связи были важны встречи в Москве на этой неделе, позволившие нам подробно обсудить план с высокопоставленными представителями российского правительства", - говорится в сообщении Гросси, которое приводится на сайте агентства.Гендиректор МАГАТЭ отметил, что "по-прежнему надеется на создание зоны, хотя прогресс должен был бы быть более быстрым"."Ради ядерной безопасности на Украине и за ее пределами я буду продолжать свои усилия до тех пор, пока зона не станет реальностью", - добавил Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230210/zaes-1851039705.html
https://ria.ru/20230206/zaes-1850127021.html
москва
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077833_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_cff62f3d6cfd9a1af6404d2a200d4c6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, магатэ, в мире, энергодар, россия, сергей шойгу, рафаэль гросси, запорожская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Москва, МАГАТЭ, В мире, Энергодар, Россия, Сергей Шойгу, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
19:38 10.02.2023 (обновлено: 19:57 10.02.2023)
 
Гросси отметил важность проведенных в Москве встреч для работы по ЗАЭС

Гросси назвал проведенные встречи в Москве важными для работы по защитной зоне вокруг ЗАЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал проведенные в Москве встречи важными для работы по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
"И в Киеве, и в Москве мы продолжаем целенаправленную дипломатическую работу, направленную на скорейшее создание зоны (безопасности вокруг ЗАЭС). В этой связи были важны встречи в Москве на этой неделе, позволившие нам подробно обсудить план с высокопоставленными представителями российского правительства", - говорится в сообщении Гросси, которое приводится на сайте агентства.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 10:09
После появления МАГАТЭ на ЗАЭС ситуация стала спокойнее, заявили в МИД
Гендиректор МАГАТЭ отметил, что "по-прежнему надеется на создание зоны, хотя прогресс должен был бы быть более быстрым".
"Ради ядерной безопасности на Украине и за ее пределами я буду продолжать свои усилия до тех пор, пока зона не станет реальностью", - добавил Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 19:03Специальная военная операция на Украине
Китай призвал прекратить обстрелы Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваМАГАТЭВ миреЭнергодарРоссияСергей ШойгуРафаэль ГроссиЗапорожская АЭССитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала