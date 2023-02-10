https://ria.ru/20230210/zaes-1851302308.html
Гросси отметил важность проведенных в Москве встреч для работы по ЗАЭС
Гросси отметил важность проведенных в Москве встреч для работы по ЗАЭС - РИА Новости, 10.02.2023
Гросси отметил важность проведенных в Москве встреч для работы по ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал проведенные в Москве встречи важными для работы по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:38
2023-02-10T19:38
2023-02-10T19:57
специальная военная операция на украине
москва
магатэ
в мире
энергодар
россия
сергей шойгу
рафаэль гросси
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал проведенные в Москве встречи важными для работы по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС."И в Киеве, и в Москве мы продолжаем целенаправленную дипломатическую работу, направленную на скорейшее создание зоны (безопасности вокруг ЗАЭС). В этой связи были важны встречи в Москве на этой неделе, позволившие нам подробно обсудить план с высокопоставленными представителями российского правительства", - говорится в сообщении Гросси, которое приводится на сайте агентства.Гендиректор МАГАТЭ отметил, что "по-прежнему надеется на создание зоны, хотя прогресс должен был бы быть более быстрым"."Ради ядерной безопасности на Украине и за ее пределами я буду продолжать свои усилия до тех пор, пока зона не станет реальностью", - добавил Гросси.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230210/zaes-1851039705.html
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19:38 10.02.2023 (обновлено: 19:57 10.02.2023)
Гросси отметил важность проведенных в Москве встреч для работы по ЗАЭС
Гросси назвал проведенные встречи в Москве важными для работы по защитной зоне вокруг ЗАЭС