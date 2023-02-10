https://ria.ru/20230210/zaes-1851090737.html

Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.02.2023

Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси проблематику ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:13

2023-02-10T12:13

2023-02-10T12:25

россия

запорожская аэс

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запорожская область

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси проблематику ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщили в российском МИД."Состоялось углубленное обсуждение проблематики ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Были рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении о встрече Рябкова и Гросси в пятницу.

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Владимир Лаврентьев

россия, запорожская аэс, рафаэль гросси, в мире, сергей рябков, запорожская область