https://ria.ru/20230210/zaes-1851090737.html
Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.02.2023
Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси проблематику ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:13
2023-02-10T12:13
2023-02-10T12:25
россия
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
в мире
сергей рябков
запорожская область
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси проблематику ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщили в российском МИД."Состоялось углубленное обсуждение проблематики ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Были рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении о встрече Рябкова и Гросси в пятницу.
https://ria.ru/20230206/zaes-1850127021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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12:13 10.02.2023 (обновлено: 12:25 10.02.2023)
Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
Замглавы МИД Рябков и гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС