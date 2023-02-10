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Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС - РИА Новости, 10.02.2023
Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси проблематику ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:13
2023-02-10T12:25
россия
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
рафаэль гросси
в мире
сергей рябков
запорожская область
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси проблематику ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщили в российском МИД."Состоялось углубленное обсуждение проблематики ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Были рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении о встрече Рябкова и Гросси в пятницу.
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россия, запорожская аэс, рафаэль гросси, в мире, сергей рябков, запорожская область
Россия, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Рафаэль Гросси, В мире, Сергей Рябков, Запорожская область
12:13 10.02.2023 (обновлено: 12:25 10.02.2023)
 
Рябков и Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Замглавы МИД Рябков и гендиректор МАГАТЭ Гросси обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси проблематику ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщили в российском МИД.
"Состоялось углубленное обсуждение проблематики ядерной безопасности с акцентом на ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Были рассмотрены также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении о встрече Рябкова и Гросси в пятницу.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская АЭСРафаэль ГроссиВ миреСергей РябковЗапорожская область
 
 
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