https://ria.ru/20230210/yaponiya-1851139335.html

В МИД заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта

В МИД заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта - РИА Новости, 10.02.2023

В МИД заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта

Тема мирного договора с Японией для России закрыта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:03

2023-02-10T14:03

2023-02-10T15:47

россия

япония

в мире

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

курильские острова

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Тема мирного договора с Японией для России закрыта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси 7 января заявил, что правительство Токио придерживается нацеленности на заключение мирного договора с Москвой. Как отметил на следующий день премьер-министр Фумио Кисида на слушаниях в парламенте, Япония по-прежнему будет вести переговоры, чтобы прояснить принадлежность "северных территорий", как в стране называют Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп.Япония считает, что имеет право претендовать на четыре острова Курильской гряды, хотя по итогам Второй мировой войны они стали территорией СССР. Позиция Москвы состоит в том, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По его итогам Синдзо Абэ, занимавший в то время пост премьера, заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Согласно этому документу, Советский Союз соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.Впоследствии в качестве ответной меры на санкции Японии из-за спецоперации на Украине Россия отказалась от ведения переговоров с Токио по мирному договору, а также прекратила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. Кроме того, Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.

https://ria.ru/20230207/kurily-1850203487.html

https://ria.ru/20230208/kurily-1850532313.html

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япония

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, япония, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), курильские острова