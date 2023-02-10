14:03 10.02.2023 (обновлено: 15:47 10.02.2023)
В МИД заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта
Представитель МИД Захарова назвала тему мирного договора с Японией закрытой для России
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Тема мирного договора с Японией для России закрыта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта", — указала она на брифинге.
Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси 7 января заявил, что правительство Токио придерживается нацеленности на заключение мирного договора с Москвой. Как отметил на следующий день премьер-министр Фумио Кисида на слушаниях в парламенте, Япония по-прежнему будет вести переговоры, чтобы прояснить принадлежность "северных территорий", как в стране называют Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По его итогам Синдзо Абэ, занимавший в то время пост премьера, заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Согласно этому документу, Советский Союз соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
Впоследствии в качестве ответной меры на санкции Японии из-за спецоперации на Украине Россия отказалась от ведения переговоров с Токио по мирному договору, а также прекратила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. Кроме того, Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.