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В МИД заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта - РИА Новости, 10.02.2023
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В МИД заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта
В МИД заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта - РИА Новости, 10.02.2023
В МИД заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта
Тема мирного договора с Японией для России закрыта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:03
2023-02-10T15:47
россия
япония
в мире
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
курильские острова
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Тема мирного договора с Японией для России закрыта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси 7 января заявил, что правительство Токио придерживается нацеленности на заключение мирного договора с Москвой. Как отметил на следующий день премьер-министр Фумио Кисида на слушаниях в парламенте, Япония по-прежнему будет вести переговоры, чтобы прояснить принадлежность "северных территорий", как в стране называют Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп.Япония считает, что имеет право претендовать на четыре острова Курильской гряды, хотя по итогам Второй мировой войны они стали территорией СССР. Позиция Москвы состоит в том, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По его итогам Синдзо Абэ, занимавший в то время пост премьера, заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Согласно этому документу, Советский Союз соглашался рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.Впоследствии в качестве ответной меры на санкции Японии из-за спецоперации на Украине Россия отказалась от ведения переговоров с Токио по мирному договору, а также прекратила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. Кроме того, Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.
https://ria.ru/20230207/kurily-1850203487.html
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россия, япония, в мире, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), курильские острова
Россия, Япония, В мире, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Курильские острова
14:03 10.02.2023 (обновлено: 15:47 10.02.2023)
 
В МИД заявили, что тема мирного договора с Японией закрыта

Представитель МИД Захарова назвала тему мирного договора с Японией закрытой для России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Тема мирного договора с Японией для России закрыта, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Что касается темы мирного договора, то, как вы знаете, для нас она закрыта", — указала она на брифинге.
Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси 7 января заявил, что правительство Токио придерживается нацеленности на заключение мирного договора с Москвой. Как отметил на следующий день премьер-министр Фумио Кисида на слушаниях в парламенте, Япония по-прежнему будет вести переговоры, чтобы прояснить принадлежность "северных территорий", как в стране называют Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп.
Япония считает, что имеет право претендовать на четыре острова Курильской гряды, хотя по итогам Второй мировой войны они стали территорией СССР. Позиция Москвы состоит в том, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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Впоследствии в качестве ответной меры на санкции Японии из-за спецоперации на Украине Россия отказалась от ведения переговоров с Токио по мирному договору, а также прекратила безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курилы. Кроме того, Москва выходит из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.
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РоссияЯпонияВ миреМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Курильские острова
 
 
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