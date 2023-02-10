https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851100116.html

СМИ сообщили о взрывах под Винницей и в Ивано-Франковской области

СМИ сообщили о взрывах под Винницей и в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 10.02.2023

СМИ сообщили о взрывах под Винницей и в Ивано-Франковской области

Новые взрывы слышны под Винницей и в Ивано-Франковской области, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:31

2023-02-10T12:31

2023-02-10T12:31

специальная военная операция на украине

в мире

ивано-франковская область

винница

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые взрывы слышны под Винницей и в Ивано-Франковской области, сообщают украинские СМИ. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. "Новые взрывы под Винницей", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в его телеграм-канале. В свою очередь издание "Суспильне" (Общественное) сообщает о новых взрывах в Ивано-Франковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html

ивано-франковская область

винница

украина

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в мире, ивано-франковская область, винница, украина, вооруженные силы рф