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СМИ сообщили о взрывах под Винницей и в Ивано-Франковской области
СМИ сообщили о взрывах под Винницей и в Ивано-Франковской области - РИА Новости, 10.02.2023
СМИ сообщили о взрывах под Винницей и в Ивано-Франковской области
Новые взрывы слышны под Винницей и в Ивано-Франковской области, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:31
2023-02-10T12:31
2023-02-10T12:31
специальная военная операция на украине
в мире
ивано-франковская область
винница
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые взрывы слышны под Винницей и в Ивано-Франковской области, сообщают украинские СМИ. В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. "Новые взрывы под Винницей", - говорится в сообщении издания "Страна.ua" в его телеграм-канале. В свою очередь издание "Суспильне" (Общественное) сообщает о новых взрывах в Ивано-Франковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20230115/ukraina-1844881951.html
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в мире, ивано-франковская область, винница, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ивано-Франковская область, Винница, Украина, Вооруженные силы РФ
СМИ сообщили о взрывах под Винницей и в Ивано-Франковской области
"Страна" и "Суспильне" сообщили о новых взрывах под Винницей и в Ивано-Франковской области