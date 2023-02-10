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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире
Взрывы раздаются в пятницу в городе Житомир на северо-западе Украины, сообщает телеканал "Прямий" ("Прямой"). РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:11
2023-02-10T12:11
2023-02-10T12:11
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы раздаются в пятницу в городе Житомир на северо-западе Украины, сообщает телеканал "Прямий" ("Прямой"). В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Одесской и Полтавских областях. "В Житомире слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Житомир, Украина, Киев, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомире
Украинский телеканал "Прямий" сообщил о взрывах в Житомире