https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851067916.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 10.02.2023

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Новые взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:31

2023-02-10T11:31

2023-02-10T11:31

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844814697_0:37:3215:1845_1920x0_80_0_0_395dc1281fdf5c70633bfc62541be2a4.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. "Еще взрывы в Киеве", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина