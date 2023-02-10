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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве
Новые взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:31
2023-02-10T11:31
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua". В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. "Еще взрывы в Киеве", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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Влада Копылова
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
11:31 10.02.2023
 
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

"Страна.ua" сообщило о новых взрывах в Киеве

© AP Photo / Roman HrytsynaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Roman Hrytsyna
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новые взрывы раздаются в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
В пятницу воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
"Еще взрывы в Киеве", - говорится в сообщении издания в его Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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