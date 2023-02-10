https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851060567.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях - РИА Новости, 10.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях

Взрывы слышны в Одесской и Полтавской областях Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:13

2023-02-10T11:13

2023-02-10T11:13

специальная военная операция на украине

в мире

полтавская область

украина

одесская область

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Одесской и Полтавской областях Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Одесской области. Взрывы в Полтавской области", - пишет издание. По информации властей Полтавской области, в регионе работает система противовоздушной обороны. Ранее в пятницу по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

полтавская область

украина

одесская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, полтавская область, украина, одесская область, ситуация в днр и лнр