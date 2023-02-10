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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851060567.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях
Взрывы слышны в Одесской и Полтавской областях Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:13
2023-02-10T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
одесская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Одесской и Полтавской областях Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Одесской области. Взрывы в Полтавской области", - пишет издание. По информации властей Полтавской области, в регионе работает система противовоздушной обороны. Ранее в пятницу по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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полтавская область
украина
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в мире, полтавская область, украина, одесская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина, Одесская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:13 10.02.2023
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях

"Страна.ua" сообщила о взрывах в Одесской и Полтавской областях

© iStock.com / MultipediaОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© iStock.com / Multipedia
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Одесской и Полтавской областях Украины, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Взрывы в Одесской области. Взрывы в Полтавской области", - пишет издание.
По информации властей Полтавской области, в регионе работает система противовоздушной обороны.
Ранее в пятницу по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраинаОдесская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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