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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях
Взрывы слышны в Одесской и Полтавской областях Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:13
2023-02-10T11:13
2023-02-10T11:13
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
одесская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в Одесской и Полтавской областях Украины, пишет украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Одесской области. Взрывы в Полтавской области", - пишет издание. По информации властей Полтавской области, в регионе работает система противовоздушной обороны. Ранее в пятницу по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской и Полтавской областях
"Страна.ua" сообщила о взрывах в Одесской и Полтавской областях