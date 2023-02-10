Рейтинг@Mail.ru
Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/vzryvy-1851005946.html
Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках"
Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.02.2023
Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках"
Американская общественность никак не отреагировала на причастность Джо Байдена к взрывам на "Северных потоках", заявил в Twitter ветеран ВМС США Джек Пособец. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:06
2023-02-10T06:06
в мире
сша
джо байден
государственный департамент сша
северный поток
авария на "северных потоках"
россия
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_0:0:1146:645_1920x0_80_0_0_0f68f186fb5e8c240652803496862afd.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американская общественность никак не отреагировала на причастность Джо Байдена к взрывам на "Северных потоках", заявил в Twitter ветеран ВМС США Джек Пособец.Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о взрывах на газовых магистралях. Он пришел к выводу, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. По его мнению, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Вашингтон не причастен к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции Штатов.В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.
https://ria.ru/20230210/potok-1850995719.html
сша
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819820329_81:60:926:694_1920x0_80_0_0_e901ee691368859f437e22a1681335cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, государственный департамент сша, северный поток, авария на "северных потоках", россия, германия
В мире, США, Джо Байден, Государственный департамент США, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Россия, Германия
06:06 10.02.2023
 
Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках"

Ветеран ВМС США Пособец возмутился реакцией на решение Байдена взорвать "Северные потоки"

© Фото : Danish Defence Место утечки на газопроводе "Северный поток 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Danish Defence
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американская общественность никак не отреагировала на причастность Джо Байдена к взрывам на "Северных потоках", заявил в Twitter ветеран ВМС США Джек Пособец.
"Итак, Байден взорвал этот газопровод, а люди ведут себя так, будто этого даже не было", — написал он.
Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о взрывах на газовых магистралях. Он пришел к выводу, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. По его мнению, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Вашингтон не причастен к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции Штатов.
В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.
Американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в районе острова Гуам в Тихом океане
01:07
Flightradar заметил P-8A Poseidon у места взрыва на "Северных потоках"
 
В миреСШАДжо БайденГосударственный департамент СШАСеверный потокАвария на "Северных потоках"РоссияГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала