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Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках"

Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.02.2023

Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках"

Американская общественность никак не отреагировала на причастность Джо Байдена к взрывам на "Северных потоках", заявил в Twitter ветеран ВМС США Джек Пособец. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T06:06

2023-02-10T06:06

2023-02-10T06:06

в мире

сша

джо байден

государственный департамент сша

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американская общественность никак не отреагировала на причастность Джо Байдена к взрывам на "Северных потоках", заявил в Twitter ветеран ВМС США Джек Пособец.Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о взрывах на газовых магистралях. Он пришел к выводу, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. По его мнению, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Вашингтон не причастен к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции Штатов.В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.

https://ria.ru/20230210/potok-1850995719.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, джо байден, государственный департамент сша, северный поток, авария на "северных потоках", россия, германия