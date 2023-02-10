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Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках"
Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках" - РИА Новости, 10.02.2023
Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках"
Американская общественность никак не отреагировала на причастность Джо Байдена к взрывам на "Северных потоках", заявил в Twitter ветеран ВМС США Джек Пособец. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T06:06
2023-02-10T06:06
2023-02-10T06:06
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джо байден
государственный департамент сша
северный поток
авария на "северных потоках"
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Американская общественность никак не отреагировала на причастность Джо Байдена к взрывам на "Северных потоках", заявил в Twitter ветеран ВМС США Джек Пособец.Ранее американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование о взрывах на газовых магистралях. Он пришел к выводу, что американские водолазы во время учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. По его мнению, президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Вашингтон не причастен к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции Штатов.В конце сентября сразу на двух "Северных потоках" прогремели взрывы. Оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на трубопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Владимир Путин назвал происшествие очевидным терактом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, государственный департамент сша, северный поток, авария на "северных потоках", россия, германия
В мире, США, Джо Байден, Государственный департамент США, Северный поток, Авария на "Северных потоках", Россия, Германия
Ветеран морской разведки США прокомментировал взрывы на "Северных потоках"
Ветеран ВМС США Пособец возмутился реакцией на решение Байдена взорвать "Северные потоки"