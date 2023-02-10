https://ria.ru/20230210/vzryv-1851315648.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв был слышен в Одессе, при этом тревога в регионе не объявлялась, пишут украинские СМИ. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:44
2023-02-10T20:44
2023-02-10T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
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вооруженные силы рф
хмельницкий (город)
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрыв был слышен в Одессе, при этом тревога в регионе не объявлялась, пишут украинские СМИ.В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, украина, вооруженные силы рф, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы РФ, Хмельницкий (город)
20:44 10.02.2023 (обновлено: 20:53 10.02.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
"Страна.ua": в Одессе был слышен взрыв, при этом тревога в регионе не объявлялась