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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 10.02.2023
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе - РИА Новости, 10.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе
Взрыв был слышен в Одессе, при этом тревога в регионе не объявлялась, пишут украинские СМИ. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:44
2023-02-10T20:53
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрыв был слышен в Одессе, при этом тревога в регионе не объявлялась, пишут украинские СМИ.В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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одесса
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы рф, хмельницкий (город)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы РФ, Хмельницкий (город)
20:44 10.02.2023 (обновлено: 20:53 10.02.2023)
 
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Одессе

"Страна.ua": в Одессе был слышен взрыв, при этом тревога в регионе не объявлялась

© AP Photo / Emilio MorenattiОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Emilio Morenatti
Одесса. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Взрыв был слышен в Одессе, при этом тревога в регионе не объявлялась, пишут украинские СМИ.
"Сообщают о взрыве в Одессе. Тревога не объявлялась", - говорится в сообщении в телеграм-канале украинского издания "Страна.ua".
В пятницу на Украине трижды была объявлена масштабная воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 16:04Специальная военная операция на Украине
В Киеве прогремел взрыв, пишут СМИ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаВооруженные силы РФХмельницкий (город)
 
 
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