https://ria.ru/20230210/vybory-1851061924.html

Байден заявил, что не видит разницы между возможными соперниками на выборах

Байден заявил, что не видит разницы между возможными соперниками на выборах - РИА Новости, 10.02.2023

Байден заявил, что не видит разницы между возможными соперниками на выборах

Президент США Джо Байден заявил, что не видит особой разницы между двумя возможными кандидатами от республиканцев - бывшим американским лидером Дональдом... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:16

2023-02-10T11:16

2023-02-10T11:16

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

рон десантис

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не видит особой разницы между двумя возможными кандидатами от республиканцев - бывшим американским лидером Дональдом Трампом и губернатором Флориды Роном Де Сантисом - на предстоящих президентских выборах в стране. "Понятия не имею... Они действуют одинаковым образом, у них похожий способ работы. Но я честно не знаю. Никогда не принимал решения выдвигаться на выборах или нет на основании того, кто будет оппонентом", - заявил Байден в интервью телеканалу Telemundo, отвечая на вопрос о том, есть ли для него разница в том, с кем конкурировать на выборах - Трампом или Де Сантисом. Трамп уже объявил о намерении побороться за пост в 2024 году. Ранее Байден заявлял, что намерен участвовать в выборах и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет. Позднее в интервью Telemundo он отметил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года.

https://ria.ru/20221112/bitva-1830971136.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, джо байден, дональд трамп, рон десантис