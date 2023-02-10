https://ria.ru/20230210/vybory-1851061924.html
Байден заявил, что не видит разницы между возможными соперниками на выборах
Байден заявил, что не видит разницы между возможными соперниками на выборах - РИА Новости, 10.02.2023
Байден заявил, что не видит разницы между возможными соперниками на выборах
Президент США Джо Байден заявил, что не видит особой разницы между двумя возможными кандидатами от республиканцев - бывшим американским лидером Дональдом... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:16
2023-02-10T11:16
2023-02-10T11:16
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
рон десантис
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не видит особой разницы между двумя возможными кандидатами от республиканцев - бывшим американским лидером Дональдом Трампом и губернатором Флориды Роном Де Сантисом - на предстоящих президентских выборах в стране. "Понятия не имею... Они действуют одинаковым образом, у них похожий способ работы. Но я честно не знаю. Никогда не принимал решения выдвигаться на выборах или нет на основании того, кто будет оппонентом", - заявил Байден в интервью телеканалу Telemundo, отвечая на вопрос о том, есть ли для него разница в том, с кем конкурировать на выборах - Трампом или Де Сантисом. Трамп уже объявил о намерении побороться за пост в 2024 году. Ранее Байден заявлял, что намерен участвовать в выборах и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет. Позднее в интервью Telemundo он отметил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года.
https://ria.ru/20221112/bitva-1830971136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, дональд трамп, рон десантис
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Рон Десантис
Байден заявил, что не видит разницы между возможными соперниками на выборах
Байден заявил, что не видит разницы между возможными соперниками Трампом и Де Сантисом
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.
Президент США Джо Байден заявил
, что не видит особой разницы между двумя возможными кандидатами от республиканцев - бывшим американским лидером Дональдом Трампом и губернатором Флориды Роном Де Сантисом - на предстоящих президентских выборах в стране.
"Понятия не имею... Они действуют одинаковым образом, у них похожий способ работы. Но я честно не знаю. Никогда не принимал решения выдвигаться на выборах или нет на основании того, кто будет оппонентом", - заявил Байден в интервью телеканалу Telemundo, отвечая на вопрос о том, есть ли для него разница в том, с кем конкурировать на выборах - Трампом или Де Сантисом.
Трамп уже объявил о намерении побороться за пост в 2024 году.
Ранее Байден заявлял, что намерен участвовать в выборах и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет. Позднее в интервью Telemundo он отметил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года.