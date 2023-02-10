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ВТБ выступил генеральным спонсором исторического фильма "Шаляпин"

ВТБ выступил генеральным спонсором исторического фильма "Шаляпин" - РИА Новости, 10.02.2023

ВТБ выступил генеральным спонсором исторического фильма "Шаляпин"

Банк ВТБ выступил генеральным спонсором проекта многосерийного фильма "Шаляпин", премьера которого состоится 13 февраля на телеканале "Россия", сообщает банк. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:39

2023-02-10T14:39

2023-02-10T14:39

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Банк ВТБ выступил генеральным спонсором проекта многосерийного фильма "Шаляпин", премьера которого состоится 13 февраля на телеканале "Россия", сообщает банк.Сериал посвящен гению оперной сцены Федору Ивановичу Шаляпину, который в конце XIX – начале XX века стал символом национальной культуры, а его талант – одной из причин слушать русскую оперу за рубежом."Рассказывать о гениях русской истории и культуры необходимо. Это не только помогает лучше узнать эпоху и ее героев, но и вдохновить зрителя на собственные большие и маленькие подвиги. Серебряный век – время, в которое Шаляпин получил известность, – непростой период, полный как культурных открытий, так и множества трудностей и противоречий. На примере героя зритель учится преодолению и уверенности в собственных силах. Создание таких масштабных проектов как "Шаляпин" - вклад ВТБ в формирование культурного кода самой широкой аудитории", – приводится в сообщении комментарий старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой.Режиссером картины стал Егор Анашкин, продюсеры проекта – Екатерина Жукова, Мария Ушакова. Главные роли исполнили Александр Горбатов, Мария Смольникова, Ян Цапник и Федор Лавров. Голос Федора Шаляпина в сериале – оперный певец, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. В ходе съемок было задействовано более 100 объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Ярославле и других городах России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, кино и сериалы, россия