Путин провел встречу с губернатором Архангельской области

"Александр Витальевич, мы хорошее с Вами предприятие посмотрели, где работают очень ответственные люди, и социалкой занимаются по-серьезному, я бы сказал, по-хозяйски. В целом промышленное производство и стройка растут в Архангельской области", - сказал Путин.