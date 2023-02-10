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Путин провел встречу с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 10.02.2023
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Путин провел встречу с губернатором Архангельской области
Путин провел встречу с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 10.02.2023
Путин провел встречу с губернатором Архангельской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, отметив рост промышленности и строительной отрасли... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:56
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архангельская область
владимир путин
экономика
александр цыбульский
россия
промышленность
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, отметив рост промышленности и строительной отрасли региона.Глава государства в пятницу осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса в Архангельской области.
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архангельская область, владимир путин, экономика, александр цыбульский, россия, промышленность
Архангельская область, Владимир Путин, Экономика, Александр Цыбульский, Россия, Промышленность
20:56 10.02.2023 (обновлено: 21:21 10.02.2023)
 
Путин провел встречу с губернатором Архангельской области

Путин обсудил с губернатором Архангельской области Цыбульским рост промышленности региона

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкПутин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Путин и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, отметив рост промышленности и строительной отрасли региона.
"Александр Витальевич, мы хорошее с Вами предприятие посмотрели, где работают очень ответственные люди, и социалкой занимаются по-серьезному, я бы сказал, по-хозяйски. В целом промышленное производство и стройка растут в Архангельской области", - сказал Путин.
Глава государства в пятницу осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса в Архангельской области.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря 2022, 14:50Архангельская область
Архангельская область стала лидером по привлечению федеральных средств
 
Архангельская областьВладимир ПутинЭкономикаАлександр ЦыбульскийРоссияПромышленность
 
 
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