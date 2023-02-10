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Путин провел встречу с губернатором Архангельской области
Путин провел встречу с губернатором Архангельской области - РИА Новости, 10.02.2023
Путин провел встречу с губернатором Архангельской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, отметив рост промышленности и строительной отрасли... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:56
2023-02-10T20:56
2023-02-10T21:21
архангельская область
владимир путин
экономика
александр цыбульский
россия
промышленность
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АРХАНГЕЛЬСК, 10 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, отметив рост промышленности и строительной отрасли региона.Глава государства в пятницу осмотрел лесопильный цех Устьянского лесопромышленного комплекса в Архангельской области.
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архангельская область, владимир путин, экономика, александр цыбульский, россия, промышленность
Архангельская область, Владимир Путин, Экономика, Александр Цыбульский, Россия, Промышленность
20:56 10.02.2023 (обновлено: 21:21 10.02.2023)
Путин провел встречу с губернатором Архангельской области
Путин обсудил с губернатором Архангельской области Цыбульским рост промышленности региона