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В Крыму призвали западные страны помнить об ударе возмездия - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/vozmezdie-1851015114.html
В Крыму призвали западные страны помнить об ударе возмездия
В Крыму призвали западные страны помнить об ударе возмездия - РИА Новости, 10.02.2023
В Крыму призвали западные страны помнить об ударе возмездия
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что западным странам, взявшим курс на уничтожение России путем поставок оружия Киеву, стоит помнить о... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T08:29
2023-02-10T08:29
специальная военная операция на украине
владимир константинов
украина
россия
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что западным странам, взявшим курс на уничтожение России путем поставок оружия Киеву, стоит помнить о возможном ударе возмездия. Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей для Украины "решен". Позже он отредактировал свое сообщение на формулировку: "вопрос, похоже, может быть решен". "Пока у заправил Запада получается воевать на чужой территории, чужим народом, они не остановятся. Для них что Крым, что Белгород, что Москва - им все равно. Для них давно никаких красных линий нет. Нам нужно самим определиться, как мы будем действовать дальше, как и где их остановим, создав им проблемы. Им, а не их киевским марионеткам... Нужно не исключать удар возмездия, который должен быть нанесен в самой сложной ситуации, которая может сложиться", - сказал РИА Новости Константинов. По его словам, настрой Запада на уничтожение России серьезный, и они будут это делать санкциями, оружием и любыми другими путями. Глава парламента уверен, что спецоперация позволит перемолоть западное оружие. Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным: за ударами по Крыму последуют удары возмездия, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html
https://ria.ru/20230210/marinka-1850867224.html
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владимир константинов, украина, россия, политика
Специальная военная операция на Украине, Владимир Константинов, Украина, Россия, Политика
08:29 10.02.2023
 
В Крыму призвали западные страны помнить об ударе возмездия

Глава парламента Крыма Константинов: Западу стоит помнить о возможном ударе возмездия

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что западным странам, взявшим курс на уничтожение России путем поставок оружия Киеву, стоит помнить о возможном ударе возмездия.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что вопрос поставок дальнобойного вооружения и истребителей для Украины "решен". Позже он отредактировал свое сообщение на формулировку: "вопрос, похоже, может быть решен".
"Пока у заправил Запада получается воевать на чужой территории, чужим народом, они не остановятся. Для них что Крым, что Белгород, что Москва - им все равно. Для них давно никаких красных линий нет. Нам нужно самим определиться, как мы будем действовать дальше, как и где их остановим, создав им проблемы. Им, а не их киевским марионеткам... Нужно не исключать удар возмездия, который должен быть нанесен в самой сложной ситуации, которая может сложиться", - сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, настрой Запада на уничтожение России серьезный, и они будут это делать санкциями, оружием и любыми другими путями.
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Глава парламента уверен, что спецоперация позволит перемолоть западное оружие.
Те, кто рассуждают, что отправка Западом оружия Украине и разрешение наносить удары по территории России будет способствовать началу переговоров, неправы - результат будет противоположным: за ударами по Крыму последуют удары возмездия, заявлял ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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