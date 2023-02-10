https://ria.ru/20230210/voennye-1851167398.html
Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.02.2023
Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 125 украинских военных, 12 единиц техники, а также РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:49
2023-02-10T14:49
2023-02-10T14:54
специальная военная операция на украине
россия
славянск
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 125 украинских военных, 12 единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска в ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Славянска и Авдеевки в ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
славянск
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, славянск, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Славянск, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
14:49 10.02.2023 (обновлено: 14:54 10.02.2023)
Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении
Минобороны: российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 125 украинских военных, 12 единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска в ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Славянска и Авдеевки в ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.