https://ria.ru/20230210/voennye-1851167398.html

Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.02.2023

Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении

"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 125 украинских военных, 12 единиц техники, а также РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:49

2023-02-10T14:49

2023-02-10T14:54

специальная военная операция на украине

россия

славянск

авдеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 125 украинских военных, 12 единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска в ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Славянска и Авдеевки в ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

славянск

авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, славянск, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф