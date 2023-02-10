Рейтинг@Mail.ru
Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/voennye-1851167398.html
Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 10.02.2023
Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении
"Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 125 украинских военных, 12 единиц техники, а также РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:49
2023-02-10T14:54
специальная военная операция на украине
россия
славянск
авдеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849424415_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a94bcd44b2966e77bf378f5fc6abd2e0.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 125 украинских военных, 12 единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска в ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны России."На донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в ведомстве.Кроме того, в районе Славянска и Авдеевки в ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
славянск
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849424415_339:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_599655cfba71ca700ec56be5a1547ddc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, славянск, авдеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Славянск, Авдеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
14:49 10.02.2023 (обновлено: 14:54 10.02.2023)
 
Российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: российские войска уничтожили до 125 военных ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. "Южная" группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на донецком направлении за сутки уничтожила до 125 украинских военных, 12 единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска в ДНР, сообщили в пятницу в Минобороны России.
"На донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", - сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Славянска и Авдеевки в ДНР уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСлавянскАвдеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала