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Во Владивостоке спасли попавшего под грузовик ребенка - РИА Новости, 10.02.2023
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Во Владивостоке спасли попавшего под грузовик ребенка
Во Владивостоке спасли попавшего под грузовик ребенка - РИА Новости, 10.02.2023
Во Владивостоке спасли попавшего под грузовик ребенка
Мальчику, получившему тяжелые травмы головы из-за попадания под грузовик, провели операцию во Владивостокской клинической больнице № 2, сообщило медучреждение в РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:05
2023-02-10T15:30
хорошие новости
владивосток
происшествия
спасск-дальний
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Мальчику, получившему тяжелые травмы головы из-за попадания под грузовик, провели операцию во Владивостокской клинической больнице № 2, сообщило медучреждение в своем Telegram-канале.В больнице рассказали, что ребенок попал под колеса в Спасске-Дальнем и получил тяжелую черепно-мозговую травму. У него сильно пострадало лицо, правую половину буквально стесало об асфальт. Местные врачи обработали и ушили рану, после чего пострадавшего спецбортом доставили во Владивосток. Мать мальчика поблагодарила хирурга за проделанную работу."Хочу выразить огромную благодарность врачу-нейрохирургу города Владивостока Сергею Владимировичу Моисеенко. Он спас моего восьмилетнего сына, в буквальном смысле слова вытащил его с того света. &lt;...&gt; Ребенок ходит. Читает. Смеется. Мыслит. Нет никаких психических отклонений", — приводятся слова женщины.Сейчас мальчик полностью восстановился и чувствует себя хорошо.
https://ria.ru/20230130/operatsiya-1848400226.html
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владивосток, происшествия, спасск-дальний, россия
Хорошие новости, Владивосток, Происшествия, Спасск-Дальний, Россия
14:05 10.02.2023 (обновлено: 15:30 10.02.2023)
 
Во Владивостоке спасли попавшего под грузовик ребенка

Врачи Владивостокской клинической больницы № 2 спасли попавшего под грузовик ребенка

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Мальчику, получившему тяжелые травмы головы из-за попадания под грузовик, провели операцию во Владивостокской клинической больнице № 2, сообщило медучреждение в своем Telegram-канале.

"Мальчик был выписан и продолжил лечение в больнице Рыбаков (в Краевой клинической больнице № 2. — Прим. ред.), в отделении офтальмологии. На сегодняшний день ребенок дома", — говорится в публикации.

В больнице рассказали, что ребенок попал под колеса в Спасске-Дальнем и получил тяжелую черепно-мозговую травму. У него сильно пострадало лицо, правую половину буквально стесало об асфальт. Местные врачи обработали и ушили рану, после чего пострадавшего спецбортом доставили во Владивосток. Мать мальчика поблагодарила хирурга за проделанную работу.
"Хочу выразить огромную благодарность врачу-нейрохирургу города Владивостока Сергею Владимировичу Моисеенко. Он спас моего восьмилетнего сына, в буквальном смысле слова вытащил его с того света. <...> Ребенок ходит. Читает. Смеется. Мыслит. Нет никаких психических отклонений", — приводятся слова женщины.
Сейчас мальчик полностью восстановился и чувствует себя хорошо.
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