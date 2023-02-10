https://ria.ru/20230210/vladivostok-1851140427.html

Во Владивостоке спасли попавшего под грузовик ребенка

Во Владивостоке спасли попавшего под грузовик ребенка - РИА Новости, 10.02.2023

Во Владивостоке спасли попавшего под грузовик ребенка

Мальчику, получившему тяжелые травмы головы из-за попадания под грузовик, провели операцию во Владивостокской клинической больнице № 2, сообщило медучреждение в РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:05

2023-02-10T14:05

2023-02-10T15:30

хорошие новости

владивосток

происшествия

спасск-дальний

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Мальчику, получившему тяжелые травмы головы из-за попадания под грузовик, провели операцию во Владивостокской клинической больнице № 2, сообщило медучреждение в своем Telegram-канале.В больнице рассказали, что ребенок попал под колеса в Спасске-Дальнем и получил тяжелую черепно-мозговую травму. У него сильно пострадало лицо, правую половину буквально стесало об асфальт. Местные врачи обработали и ушили рану, после чего пострадавшего спецбортом доставили во Владивосток. Мать мальчика поблагодарила хирурга за проделанную работу."Хочу выразить огромную благодарность врачу-нейрохирургу города Владивостока Сергею Владимировичу Моисеенко. Он спас моего восьмилетнего сына, в буквальном смысле слова вытащил его с того света. <...> Ребенок ходит. Читает. Смеется. Мыслит. Нет никаких психических отклонений", — приводятся слова женщины.Сейчас мальчик полностью восстановился и чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20230130/operatsiya-1848400226.html

владивосток

спасск-дальний

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владивосток, происшествия, спасск-дальний, россия