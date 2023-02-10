14:05 10.02.2023 (обновлено: 15:30 10.02.2023)
Во Владивостоке спасли попавшего под грузовик ребенка
Врачи Владивостокской клинической больницы № 2 спасли попавшего под грузовик ребенка
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Мальчику, получившему тяжелые травмы головы из-за попадания под грузовик, провели операцию во Владивостокской клинической больнице № 2, сообщило медучреждение в своем Telegram-канале.
"Мальчик был выписан и продолжил лечение в больнице Рыбаков (в Краевой клинической больнице № 2. — Прим. ред.), в отделении офтальмологии. На сегодняшний день ребенок дома", — говорится в публикации.
В больнице рассказали, что ребенок попал под колеса в Спасске-Дальнем и получил тяжелую черепно-мозговую травму. У него сильно пострадало лицо, правую половину буквально стесало об асфальт. Местные врачи обработали и ушили рану, после чего пострадавшего спецбортом доставили во Владивосток. Мать мальчика поблагодарила хирурга за проделанную работу.
"Хочу выразить огромную благодарность врачу-нейрохирургу города Владивостока Сергею Владимировичу Моисеенко. Он спас моего восьмилетнего сына, в буквальном смысле слова вытащил его с того света. <...> Ребенок ходит. Читает. Смеется. Мыслит. Нет никаких психических отклонений", — приводятся слова женщины.
Сейчас мальчик полностью восстановился и чувствует себя хорошо.