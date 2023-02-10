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В случае войны Британия "продержится" лишь пять дней, считает парламентарий - РИА Новости, 10.02.2023
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В случае войны Британия "продержится" лишь пять дней, считает парламентарий
В случае войны Британия "продержится" лишь пять дней, считает парламентарий - РИА Новости, 10.02.2023
В случае войны Британия "продержится" лишь пять дней, считает парламентарий
Вооруженные силы Британии "продержатся около пяти дней" в случае войны из-за истощенных военных запасов, считает руководитель комитета по обороне британского... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T23:29
2023-02-10T23:58
в мире
украина
россия
тобиас эллвуд
сергей лавров
великобритания
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Британии "продержатся около пяти дней" в случае войны из-за истощенных военных запасов, считает руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. Согласно данным газеты, чиновники в сфере обороны в частном порядке обсуждают меры по экономии средств. По словам одного из источников, эти меры могут включать консервацию авианосца HMS Prince of Wales, уменьшение количества полетов ВВС и сокращение операций спецназа. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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в мире, украина, россия, тобиас эллвуд, сергей лавров, великобритания
В мире, Украина, Россия, Тобиас Эллвуд, Сергей Лавров, Великобритания
23:29 10.02.2023 (обновлено: 23:58 10.02.2023)
 
В случае войны Британия "продержится" лишь пять дней, считает парламентарий

FT: в случае войны Британия "продержится" лишь пять дней из-за истощенных военных запасов

© Fotolia / Maksym DragunovСолдат британской армии в оружием
Солдат британской армии в оружием - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Fotolia / Maksym Dragunov
Солдат британской армии в оружием. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Британии "продержатся около пяти дней" в случае войны из-за истощенных военных запасов, считает руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд.
"Высокий уровень инфляции и затраты на замену отправленного Украину оборудования создали "действительно мрачную картину" и привели к серьезному и истощению военных запасов", - говорится в сообщении издания Financial Times, которое ссылается на Эллвуда. Он утверждает, что армии серьезно недостает зенитных и противотанковых ракет, которые были ранее переданы Украине.
Согласно данным газеты, чиновники в сфере обороны в частном порядке обсуждают меры по экономии средств. По словам одного из источников, эти меры могут включать консервацию авианосца HMS Prince of Wales, уменьшение количества полетов ВВС и сокращение операций спецназа.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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В миреУкраинаРоссияТобиас ЭллвудСергей ЛавровВеликобритания
 
 
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