https://ria.ru/20230210/velikobritaniya-1851339204.html

В случае войны Британия "продержится" лишь пять дней, считает парламентарий

В случае войны Британия "продержится" лишь пять дней, считает парламентарий - РИА Новости, 10.02.2023

В случае войны Британия "продержится" лишь пять дней, считает парламентарий

Вооруженные силы Британии "продержатся около пяти дней" в случае войны из-за истощенных военных запасов, считает руководитель комитета по обороне британского... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T23:29

2023-02-10T23:29

2023-02-10T23:58

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тобиас эллвуд

сергей лавров

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Британии "продержатся около пяти дней" в случае войны из-за истощенных военных запасов, считает руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд. Согласно данным газеты, чиновники в сфере обороны в частном порядке обсуждают меры по экономии средств. По словам одного из источников, эти меры могут включать консервацию авианосца HMS Prince of Wales, уменьшение количества полетов ВВС и сокращение операций спецназа. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнём", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230209/postavki-1850918094.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, тобиас эллвуд, сергей лавров, великобритания