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В Госдепе не видят угрозы Молдавии и Румынии со стороны России - РИА Новости, 10.02.2023
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В Госдепе не видят угрозы Молдавии и Румынии со стороны России
В Госдепе не видят угрозы Молдавии и Румынии со стороны России - РИА Новости, 10.02.2023
В Госдепе не видят угрозы Молдавии и Румынии со стороны России
Россия не представляет военных угроз для Молдавии и Румынии, заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T21:40
2023-02-10T21:40
в мире
молдавия
россия
румыния
украина
сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Россия не представляет военных угроз для Молдавии и Румынии, заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель. Ранее в пятницу главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что две якобы российские ракеты пересекли границу с Молдавией, а потом границу с Румынией, после чего вошли в воздушное пространство Украины. Министерство обороны Молдавии заявило о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой, которая направлялась в сторону Украины, но не уточнило чьей. Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой.
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
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в мире, молдавия, россия, румыния, украина, сша, государственный департамент сша
В мире, Молдавия, Россия, Румыния, Украина, США, Государственный департамент США
21:40 10.02.2023
 
В Госдепе не видят угрозы Молдавии и Румынии со стороны России

В Госдепе не видят военной угрозы Молдавии и Румынии со стороны России

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Россия не представляет военных угроз для Молдавии и Румынии, заявил заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель.
"Прямой военной угрозы Молдавии и Румынии Россия не представляет", - сказал Патель журналистам.
Ранее в пятницу главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный заявил, что две якобы российские ракеты пересекли границу с Молдавией, а потом границу с Румынией, после чего вошли в воздушное пространство Украины. Министерство обороны Молдавии заявило о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой, которая направлялась в сторону Украины, но не уточнило чьей. Посол России Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии после сообщений о якобы нарушении воздушного пространства республики ракетой.
Военнослужащие ВС Молдовы во время международных военных учений Rapid Trident 2016 - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
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НАТО стала ближе. В Молдавии приняли роковое решение
 
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