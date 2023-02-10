https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html

Житель Омска сжег сожительницу, заподозрив ее в неверности

Житель Омска сжег сожительницу, заподозрив ее в неверности - РИА Новости, 10.02.2023

Житель Омска сжег сожительницу, заподозрив ее в неверности

Житель Омска, поссорившись со своей девушкой, облил ее спиртом и поджег, она скончалась в больнице, сообщила в пятницу пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T12:12

2023-02-10T12:12

2023-02-10T12:12

происшествия

омск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 10 фев - РИА Новости. Житель Омска, поссорившись со своей девушкой, облил ее спиртом и поджег, она скончалась в больнице, сообщила в пятницу пресс-служба СУСК РФ по региону. Конфликт между парой, проживающей вместе, возник ночью 28 января. Ранее судимый 35-летний мужчина усомнился в верности своей 32-летней возлюбленной и решил наказать ее. "Мужчина во время конфликта из ревности облил спиртом свою сожительницу и поджег. Женщина с обширными ожогами лица, головы и шеи была доставлена в больницу, где 6 февраля скончалась", - сообщили в пресс-службе.​ ​ Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей". В настоящее время мужчина задержан, планируется его арест.

https://ria.ru/20221229/prigovor-1842128213.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, омск, россия, следственный комитет россии (ск рф)