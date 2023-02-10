https://ria.ru/20230210/ubiystvo-1851090513.html
Житель Омска сжег сожительницу, заподозрив ее в неверности
Житель Омска сжег сожительницу, заподозрив ее в неверности - РИА Новости, 10.02.2023
Житель Омска сжег сожительницу, заподозрив ее в неверности
Житель Омска, поссорившись со своей девушкой, облил ее спиртом и поджег, она скончалась в больнице, сообщила в пятницу пресс-служба СУСК РФ по региону. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T12:12
2023-02-10T12:12
2023-02-10T12:12
происшествия
омск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 10 фев - РИА Новости. Житель Омска, поссорившись со своей девушкой, облил ее спиртом и поджег, она скончалась в больнице, сообщила в пятницу пресс-служба СУСК РФ по региону. Конфликт между парой, проживающей вместе, возник ночью 28 января. Ранее судимый 35-летний мужчина усомнился в верности своей 32-летней возлюбленной и решил наказать ее. "Мужчина во время конфликта из ревности облил спиртом свою сожительницу и поджег. Женщина с обширными ожогами лица, головы и шеи была доставлена в больницу, где 6 февраля скончалась", - сообщили в пресс-службе. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей". В настоящее время мужчина задержан, планируется его арест.
https://ria.ru/20221229/prigovor-1842128213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Омска сжег сожительницу, заподозрив ее в неверности
Житель Омска, усомнившись в верности сожительницы, облил ее спиртом и сжег заживо