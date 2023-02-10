https://ria.ru/20230210/turtsiya-1851201509.html
Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми
Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми - РИА Новости, 10.02.2023
Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми
Три гражданки Белоруссии вместе с детьми эвакуированы из пострадавших от землетрясения регионов Турции, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:49
2023-02-10T15:49
2023-02-10T15:49
в мире
турция
белоруссия
сирия
реджеп тайип эрдоган
землетрясение в турции и сирии
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Три гражданки Белоруссии вместе с детьми эвакуированы из пострадавших от землетрясения регионов Турции, сообщил Sputnik Беларусь. "Бортом Министерства обороны Беларуси из пострадавших регионов Турции были эвакуированы три белоруски с тремя детьми. В эти минуты они возвращаются на Родину", - сообщает агентство. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 74 тысяч.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, белоруссия, сирия, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Белоруссия, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Землетрясение в Турции и Сирии
Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми
Трех гражданок Белоруссии вместе с детьми эвакуировали из Турции военным бортом