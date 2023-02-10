https://ria.ru/20230210/turtsiya-1851201509.html

Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми

Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми - РИА Новости, 10.02.2023

Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми

Три гражданки Белоруссии вместе с детьми эвакуированы из пострадавших от землетрясения регионов Турции, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:49

2023-02-10T15:49

2023-02-10T15:49

в мире

турция

белоруссия

сирия

реджеп тайип эрдоган

землетрясение в турции и сирии

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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Три гражданки Белоруссии вместе с детьми эвакуированы из пострадавших от землетрясения регионов Турции, сообщил Sputnik Беларусь. "Бортом Министерства обороны Беларуси из пострадавших регионов Турции были эвакуированы три белоруски с тремя детьми. В эти минуты они возвращаются на Родину", - сообщает агентство. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 74 тысяч.

https://ria.ru/20230210/spasateli-1851113713.html

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Дарья Буймова

в мире, турция, белоруссия, сирия, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции и сирии