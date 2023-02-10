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Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми - РИА Новости, 10.02.2023
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Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми
Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми - РИА Новости, 10.02.2023
Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми
Три гражданки Белоруссии вместе с детьми эвакуированы из пострадавших от землетрясения регионов Турции, сообщил Sputnik Беларусь. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:49
2023-02-10T15:49
в мире
турция
белоруссия
сирия
реджеп тайип эрдоган
землетрясение в турции и сирии
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Три гражданки Белоруссии вместе с детьми эвакуированы из пострадавших от землетрясения регионов Турции, сообщил Sputnik Беларусь. "Бортом Министерства обороны Беларуси из пострадавших регионов Турции были эвакуированы три белоруски с тремя детьми. В эти минуты они возвращаются на Родину", - сообщает агентство. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 74 тысяч.
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в мире, турция, белоруссия, сирия, реджеп тайип эрдоган, землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Белоруссия, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Землетрясение в Турции и Сирии
15:49 10.02.2023
 
Борт Минобороны Белоруссии эвакуировал из Турции трех женщин с детьми

Трех гражданок Белоруссии вместе с детьми эвакуировали из Турции военным бортом

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Жилой дом, разрушенный в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Три гражданки Белоруссии вместе с детьми эвакуированы из пострадавших от землетрясения регионов Турции, сообщил Sputnik Беларусь.
"Бортом Министерства обороны Беларуси из пострадавших регионов Турции были эвакуированы три белоруски с тремя детьми. В эти минуты они возвращаются на Родину", - сообщает агентство.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром. Оно, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 74 тысяч.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 12:54
В МЧС Белоруссии рассказали о работе отряда "Зубр" в Турции
 
В миреТурцияБелоруссияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганЗемлетрясение в Турции и Сирии
 
 
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