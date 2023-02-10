Рейтинг@Mail.ru
В Турции могут перенести выборы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230210/turtsiya-1851020553.html
В Турции могут перенести выборы, сообщили СМИ
В Турции могут перенести выборы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2023
В Турции могут перенести выборы, сообщили СМИ
Всеобщие выборы в Турции могут быть перенесены с 14 мая на 18 июня в связи с сокрушительными землетрясениями на юго-востоке страны, сообщает в пятницу газета... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:15
2023-02-10T09:15
в мире
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850831706_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_4ff4f979685317dc21b9c68c3f5895a2.jpg
АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Всеобщие выборы в Турции могут быть перенесены с 14 мая на 18 июня в связи с сокрушительными землетрясениями на юго-востоке страны, сообщает в пятницу газета Duvar со ссылкой на заявление лидера турецкой оппозиционной "İyi parti" ("Хорошей партии") Мерал Акшенер. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч, ранены более 71 тысячи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести всеобщие выборы в Турции 14 мая, несмотря на землетрясение, cообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией "Журналист Мурат Еткин спросил Акшенер: "Повлияет ли землетрясение на дату выборов? Будут ли выборы отложены после введения чрезвычайного положения?". Акшенер отвечает на вопрос с не очень довольным выражением лица: "Я не думаю, что выборы пройдут 14 мая, но думаю, что они будут перенесены на 18 июня", - описывает диалог газета. Газета также предполагает, что парламент страны может принять решение об отсрочке выборов на один год. "Акшенер не ожидает такого решения от парламента. Она добавляет следующее: "Мы, политики, должны внести свою лепту, чтобы выборы состоялись", - приводит слова политика издание. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.
https://ria.ru/20230203/vybory-1849425162.html
https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850992264.html
турция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850831706_38:0:1242:903_1920x0_80_0_0_529234b2883c294b197b61743a9cd15c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
09:15 10.02.2023
 
В Турции могут перенести выборы, сообщили СМИ

Duvar: выборы в Турции могут перенести с 14 мая на 18 июня

© РИА Новости / Перейти в медиабанкДома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш
Дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Дома, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Всеобщие выборы в Турции могут быть перенесены с 14 мая на 18 июня в связи с сокрушительными землетрясениями на юго-востоке страны, сообщает в пятницу газета Duvar со ссылкой на заявление лидера турецкой оппозиционной "İyi parti" ("Хорошей партии") Мерал Акшенер.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч, ранены более 71 тысячи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести всеобщие выборы в Турции 14 мая, несмотря на землетрясение, cообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 09:15
Эрдоган считает предстоящие выборы переломными для Турции, пишут СМИ
"Журналист Мурат Еткин спросил Акшенер: "Повлияет ли землетрясение на дату выборов? Будут ли выборы отложены после введения чрезвычайного положения?". Акшенер отвечает на вопрос с не очень довольным выражением лица: "Я не думаю, что выборы пройдут 14 мая, но думаю, что они будут перенесены на 18 июня", - описывает диалог газета.
Газета также предполагает, что парламент страны может принять решение об отсрочке выборов на один год.
"Акшенер не ожидает такого решения от парламента. Она добавляет следующее: "Мы, политики, должны внести свою лепту, чтобы выборы состоялись", - приводит слова политика издание.
Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.
Последствия землетрясения в турецкой Адане - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
Вчера, 23:43
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 17 674
 
В миреТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала