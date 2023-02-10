https://ria.ru/20230210/turtsiya-1851020553.html

В Турции могут перенести выборы, сообщили СМИ

В Турции могут перенести выборы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.02.2023

В Турции могут перенести выборы, сообщили СМИ

Всеобщие выборы в Турции могут быть перенесены с 14 мая на 18 июня в связи с сокрушительными землетрясениями на юго-востоке страны, сообщает в пятницу газета... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:15

2023-02-10T09:15

2023-02-10T09:15

в мире

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 10 фев - РИА Новости. Всеобщие выборы в Турции могут быть перенесены с 14 мая на 18 июня в связи с сокрушительными землетрясениями на юго-востоке страны, сообщает в пятницу газета Duvar со ссылкой на заявление лидера турецкой оппозиционной "İyi parti" ("Хорошей партии") Мерал Акшенер. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 17 тысяч, ранены более 71 тысячи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести всеобщие выборы в Турции 14 мая, несмотря на землетрясение, cообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией "Журналист Мурат Еткин спросил Акшенер: "Повлияет ли землетрясение на дату выборов? Будут ли выборы отложены после введения чрезвычайного положения?". Акшенер отвечает на вопрос с не очень довольным выражением лица: "Я не думаю, что выборы пройдут 14 мая, но думаю, что они будут перенесены на 18 июня", - описывает диалог газета. Газета также предполагает, что парламент страны может принять решение об отсрочке выборов на один год. "Акшенер не ожидает такого решения от парламента. Она добавляет следующее: "Мы, политики, должны внести свою лепту, чтобы выборы состоялись", - приводит слова политика издание. Действующий президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что всеобщие выборы (одновременно президентские и парламентские) в стране назначены на 14 мая. Турецкий лидер сообщил, что правительство предложит парламенту принять 14 мая как дату всеобщих выборов в Турции, а в случае отказа он использует полномочия президента. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа. Эрдоган будет кандидатом от "Союза республики " на предстоящих выборах. Коалиция шести оппозиционных партий пока не объявила кандидата.

https://ria.ru/20230203/vybory-1849425162.html

https://ria.ru/20230209/zemletryasenie-1850992264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии