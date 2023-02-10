https://ria.ru/20230210/turizm-1851027613.html

Посол России в Китае оценил потенциальный турпоток между странами

Посол России в Китае оценил потенциальный турпоток между странами - РИА Новости, 10.02.2023

Посол России в Китае оценил потенциальный турпоток между странами

Наша страна приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для граждан КНР и ждет скорейшего открытия границ для россиян,... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:21

2023-02-10T11:21

2023-02-10T11:26

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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Наша страна приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для граждан КНР и ждет скорейшего открытия границ для россиян, собирающихся в Китай, поток в обоих направлениях будет внушительным, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Мы приветствуем решение китайских властей о возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. На сегодняшний день с нашей стороны какие-либо препятствия для таких путешествий отсутствуют", – сказал посол.Он отметил, что российская сторона ожидает скорейшего восстановления турпотока из КНР. А наша страна всегда была очень интересной и притягательной для китайских путешественников. Моргулов подчеркнул, что Россия, со своей стороны, ждет скорейшего возобновления поездок наших туристов в Китай. В январе в Китае возобновился прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок в другие страны с целью туризма. Министерство культуры и туризма КНР в конце января сообщило, что китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг с 6 февраля в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в конце января сказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы по приему туристов из Китая.

https://ria.ru/20230206/kitay-1849949756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, китай, россия, игорь моргулов, дмитрий горин