https://ria.ru/20230210/turizm-1851027613.html
Посол России в Китае оценил потенциальный турпоток между странами
Посол России в Китае оценил потенциальный турпоток между странами - РИА Новости, 10.02.2023
Посол России в Китае оценил потенциальный турпоток между странами
Наша страна приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для граждан КНР и ждет скорейшего открытия границ для россиян,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:21
2023-02-10T11:21
2023-02-10T11:26
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ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Наша страна приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для граждан КНР и ждет скорейшего открытия границ для россиян, собирающихся в Китай, поток в обоих направлениях будет внушительным, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Мы приветствуем решение китайских властей о возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. На сегодняшний день с нашей стороны какие-либо препятствия для таких путешествий отсутствуют", – сказал посол.Он отметил, что российская сторона ожидает скорейшего восстановления турпотока из КНР. А наша страна всегда была очень интересной и притягательной для китайских путешественников. Моргулов подчеркнул, что Россия, со своей стороны, ждет скорейшего возобновления поездок наших туристов в Китай. В январе в Китае возобновился прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок в другие страны с целью туризма. Министерство культуры и туризма КНР в конце января сообщило, что китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг с 6 февраля в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в конце января сказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы по приему туристов из Китая.
https://ria.ru/20230206/kitay-1849949756.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туристы, туризм, китай, россия, игорь моргулов, дмитрий горин
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Китай, Россия, Игорь Моргулов, Дмитрий Горин
11:21 10.02.2023 (обновлено: 11:26 10.02.2023)
Посол России в Китае оценил потенциальный турпоток между странами
Посол Моргулов: туристический поток между Россией и Китаем будет внушительным
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Наша страна приветствует решение китайских властей о возобновлении туристических поездок для граждан КНР и ждет скорейшего открытия границ для россиян, собирающихся в Китай, поток в обоих направлениях будет внушительным, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Мы приветствуем решение китайских властей о возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. На сегодняшний день с нашей стороны какие-либо препятствия для таких путешествий отсутствуют", – сказал посол.
Он отметил, что российская сторона ожидает скорейшего восстановления турпотока из КНР. А наша страна всегда была очень интересной и притягательной для китайских путешественников. Моргулов подчеркнул, что Россия, со своей стороны, ждет скорейшего возобновления поездок наших туристов в Китай.
"Пока такое решение партнерами не принято, и мы надеемся, что в самое ближайшее время оно состоится. Наши туристы, как мне кажется, очень соскучились по Китаю. Прогнозирую, что туристический поток будет внушительным в оба направления", – добавил он.
В январе в Китае возобновился прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок в другие страны с целью туризма. Министерство культуры и туризма КНР в конце января сообщило, что китайские турагентства и онлайн-поставщики туристических услуг с 6 февраля в тестовом режиме возобновляют организацию выездных групповых туров и предоставление услуг "авиабилеты + отель" для граждан Китая. На первом этапе групповые туры разрешено продавать в 20 стран, включая Россию.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин
в конце января сказал РИА Новости, что отечественный турбизнес готов в течение месяца наладить все процессы по приему туристов из Китая.