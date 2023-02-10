https://ria.ru/20230210/tunoshna-1851054322.html

Евраев: пассажиропоток ярославского аэропорта Туношна удвоится в 2023 году

Евраев: пассажиропоток ярославского аэропорта Туношна удвоится в 2023 году - РИА Новости, 10.02.2023

Евраев: пассажиропоток ярославского аэропорта Туношна удвоится в 2023 году

Пассажиропоток ярославского международного аэропорта Туношна в 2023 году, по планам, увеличится в два раза, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T10:56

2023-02-10T10:56

2023-02-10T10:56

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туношна

ярославская область

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михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Пассажиропоток ярославского международного аэропорта Туношна в 2023 году, по планам, увеличится в два раза, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Правительство региона сообщает, что губернатор провел выездное совещание по развитию аэропорта Туношна в здании аэровокзала. "Нам важно, чтобы аэропорт был популярным, чтобы сюда приезжало много туристов, повышалась заработная плата сотрудников, был высокий уровень сервиса. Через два месяца запустим рейсы в Пермь, в дальнейшем будем летать и в Екатеринбург, Самару, Уфу. В проработке международные рейсы - в Турцию, Египет, Узбекистан. В этом году пассажиропоток увеличится в два раза - с 80 до почти 160 тысяч человек", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, на поддержку аэропорта из бюджета области правительством региона выделено несколько сотен миллионов рублей: на закрытие долгов, установку заграждений, дополнительных видеокамер, выкуп земельных участков вокруг аэропорта. Губернатор обратил внимание руководства аэропорта на важность организации комфортной и продуманной парковки, совершенствования системы электронной регистрации – без необходимости распечатывать посадочный талон.

https://ria.ru/20230209/tolmachevo-1850947199.html

https://ria.ru/20230207/spasenie-1850239603.html

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