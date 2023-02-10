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Евраев: пассажиропоток ярославского аэропорта Туношна удвоится в 2023 году - РИА Новости, 10.02.2023
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Ярославская область
https://ria.ru/20230210/tunoshna-1851054322.html
Евраев: пассажиропоток ярославского аэропорта Туношна удвоится в 2023 году
Евраев: пассажиропоток ярославского аэропорта Туношна удвоится в 2023 году - РИА Новости, 10.02.2023
Евраев: пассажиропоток ярославского аэропорта Туношна удвоится в 2023 году
Пассажиропоток ярославского международного аэропорта Туношна в 2023 году, по планам, увеличится в два раза, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T10:56
2023-02-10T10:56
ярославская область
туношна
ярославская область
пермь
михаил евраев
ярославль
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Пассажиропоток ярославского международного аэропорта Туношна в 2023 году, по планам, увеличится в два раза, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Правительство региона сообщает, что губернатор провел выездное совещание по развитию аэропорта Туношна в здании аэровокзала. "Нам важно, чтобы аэропорт был популярным, чтобы сюда приезжало много туристов, повышалась заработная плата сотрудников, был высокий уровень сервиса. Через два месяца запустим рейсы в Пермь, в дальнейшем будем летать и в Екатеринбург, Самару, Уфу. В проработке международные рейсы - в Турцию, Египет, Узбекистан. В этом году пассажиропоток увеличится в два раза - с 80 до почти 160 тысяч человек", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства. По словам губернатора, на поддержку аэропорта из бюджета области правительством региона выделено несколько сотен миллионов рублей: на закрытие долгов, установку заграждений, дополнительных видеокамер, выкуп земельных участков вокруг аэропорта. Губернатор обратил внимание руководства аэропорта на важность организации комфортной и продуманной парковки, совершенствования системы электронной регистрации – без необходимости распечатывать посадочный талон.
https://ria.ru/20230209/tolmachevo-1850947199.html
https://ria.ru/20230207/spasenie-1850239603.html
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туношна, ярославская область, пермь, михаил евраев, ярославль, россия
Ярославская область, Туношна, Ярославская область, Пермь, Михаил Евраев, Ярославль, Россия
10:56 10.02.2023
 

Евраев: пассажиропоток ярославского аэропорта Туношна удвоится в 2023 году

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкАэропорт Туношна под Ярославлем
Аэропорт Туношна под Ярославлем - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Аэропорт Туношна под Ярославлем. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Пассажиропоток ярославского международного аэропорта Туношна в 2023 году, по планам, увеличится в два раза, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Правительство региона сообщает, что губернатор провел выездное совещание по развитию аэропорта Туношна в здании аэровокзала.
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"Нам важно, чтобы аэропорт был популярным, чтобы сюда приезжало много туристов, повышалась заработная плата сотрудников, был высокий уровень сервиса. Через два месяца запустим рейсы в Пермь, в дальнейшем будем летать и в Екатеринбург, Самару, Уфу. В проработке международные рейсы - в Турцию, Египет, Узбекистан. В этом году пассажиропоток увеличится в два раза - с 80 до почти 160 тысяч человек", - цитирует Михаила Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, на поддержку аэропорта из бюджета области правительством региона выделено несколько сотен миллионов рублей: на закрытие долгов, установку заграждений, дополнительных видеокамер, выкуп земельных участков вокруг аэропорта.
Губернатор обратил внимание руководства аэропорта на важность организации комфортной и продуманной парковки, совершенствования системы электронной регистрации – без необходимости распечатывать посадочный талон.
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Ярославская областьТуношнаЯрославская областьПермьМихаил ЕвраевЯрославльРоссия
 
 
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