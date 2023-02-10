https://ria.ru/20230210/tsb-1851010769.html

Эксперты назвали причины ужесточения риторики ЦБ

Эксперты назвали причины ужесточения риторики ЦБ - РИА Новости, 10.02.2023

Эксперты назвали причины ужесточения риторики ЦБ

ЦБ РФ, который в пятницу, как ожидается, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, в ближайшее время может ужесточить риторику, полагают большинство... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T07:33

2023-02-10T07:33

2023-02-10T07:33

экономика

цены на нефть

россия

андрей белоусов

валерий вайсберг

дмитрий полевой

центральный банк рф (цб рф)

ренессанс капитал

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841738780_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b5a600b5bf15b0d1d4eabec6fe26723.jpg

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. ЦБ РФ, который в пятницу, как ожидается, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, в ближайшее время может ужесточить риторику, полагают большинство опрошенных РИА Новости экспертов. При этом в причинах аналитики разошлись – среди факторов они выделяют дефицит бюджета в январе, риски инфляции, а кто-то и вовсе ждет, что сигнал останется нейтральным. Ожидается, что в эту пятницу (10 февраля) Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, дав нейтральный сигнал, комментирует Софья Донец из компании "Ренессанс капитал". Однако гарантировать сдержанность инфляционного давления не позволяет повышенный уровень внешней неопределенности, продолжающаяся трансформация бюджетной политики и возросшая роль "психологического" аспекта в поведении потребителей, продолжает она. "Мы ожидаем, что окно для возврата ЦБ к смягчению политики вновь откроется во втором квартале на фоне снижения инфляции и инфляционных ожиданий, отсутствия перегрева спроса и снижения давления со стороны издержек. Мы сохраняем прогноз по ключевой ставке на уровне 6,5% на конец 2023 года и 5,0% на конец 2024 года", - говорит Донец. Федеральный бюджет РФ в январе, по предварительной оценке Минфина, был исполнен с дефицитом в 1,760 триллиона рублей, расходы выросли на 59%, до 3,117 триллиона рублей, доходы сократились на 35%, до 1,356 триллиона. Позже вице-премьер Андрей Белоусов сообщил журналистам, что правительство обсуждает с крупными компаниями, которые получили хорошие финансовые результаты по итогам прошлого года, однократный добровольный взнос в бюджет. При этом Белоусов отметил, что эта мера не означает повышения налогов. Бюджетное смягчение vs монетарное ужесточение Наибольший интерес в завтрашнем заседании ЦБ РФ по ключевой ставке представляет обновление регулятором среднесрочного макроэкономического прогноза, в котором после оптимистичного прогноза МВФ логично было бы увидеть некоторые улучшения, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "С одной стороны, объемы добычи, переработки и экспорта нефти остаются стабильными, потребительский спрос - уверенным. С другой – есть высокая неопределенность в отношении сбалансированности федерального бюджета: данные за январь пока не позволяют сделать однозначного вывода в пользу более жесткой риторики ЦБ. Поэтому я полагаю, что сигнал регулятора останется нейтральным, однако будут четче обозначены критерии, при которых регулятор пойдет либо на смягчение, либо на ужесточение монетарной политики", - добавляет он. Риторика ЦБ может ужесточиться, но не из-за январских данных по дефициту, а из-за общих рисков, связанных с возможностью более мягкой бюджетной политики, которая может вылиться в более высокую инфляцию, отмечает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". "Плюс к этому рубль с прошлого заседания ослаб, да и потребительский спрос оживает. Все это может заставить ЦБ сохранить антиинфляционный "крен" в своей политике", - говорит он. Банк России традиционно отмечает бюджетный импульс как важный проинфляционный фактор: наращивание расходов бюджета может ускорить инфляцию и привести к увеличению потребительской активности, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "С учетом возросших рисков дальнейшего смягчения бюджетной политики, ЦБ РФ может несколько ужесточить сигнал, отметив преобладание проинфляционных рисков на среднесрочном горизонте. В пользу этого также говорят еженедельные данные по инфляции, в которых отмечается ускорение темпов роста потребительских цен, а также активизация конечного спроса", - резюмирует он. Рубль не отреагирует на решение ЦБС точки зрения рубля, более жесткий сигнал в сфере монетарной политики со стороны Центробанка является поддерживающим фактором: чем выше внутренние ставки, тем доходнее и рубль, отмечает Евстифеев из банка "Зенит". Однако сейчас для курса рубля решения ЦБ РФ по ключевой ставке малозначимы, считает Полевой из компании "Локо-инвест". "Значимого влияния ближайшего решения по ставке ЦБ на курс рубля я не ожидаю", - также говорит Вайсберг из ИК "Регион". При этом, как отмечает Антон Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции", курс рубля находится под давлением с ноября прошлого года из-за падения экспорта (до этого доллар стабилизировался около 60 рублей). "Профицит счета текущих операций (СТО) сжался всего до 1,7 миллиарда долларов в декабре, несмотря на рост доллара выше 70 рублей. Это предполагает дальнейшее ослабление валюты, пока профицит СТО не превысит 10 миллиардов долларов", - добавляет он.

https://ria.ru/20230131/ekonomika-1848701487.html

https://ria.ru/20230128/banki-1848066232.html

https://ria.ru/20230208/aktivy-1850651231.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, россия, андрей белоусов, валерий вайсберг, дмитрий полевой, центральный банк рф (цб рф), ренессанс капитал , министерство финансов рф (минфин россии)