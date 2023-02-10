https://ria.ru/20230210/trevoga-1851245541.html
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
В Киеве и области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
В Киеве и области объявили воздушную тревогу, сообщили в Киевской городской администрации и в администрации Киевской области. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:36
2023-02-10T17:36
2023-02-10T17:57
специальная военная операция на украине
киев
в мире
киевская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. В Киеве и области объявили воздушную тревогу, сообщили в Киевской городской администрации и в администрации Киевской области.Об очередной тревоге в 17.32 мск сообщили в Киевской городской администрации и в администрации Киевской области. Власти предупредили жителей в своих Telegram-каналах. Спустя несколько минут тревога была объявлена по всей территории страны, о чем свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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киев, в мире, киевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Киевская область, Вооруженные силы РФ
17:36 10.02.2023 (обновлено: 17:57 10.02.2023)
В Киеве и области объявили воздушную тревогу
Местные власти сообщили, что в Киеве и области объявили воздушную тревогу