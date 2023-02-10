https://ria.ru/20230210/trevoga-1851201266.html
По всей Украине отменили воздушную тревогу
По всей Украине отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.02.2023
По всей Украине отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога, звучавшая в пятницу днем почти полтора часа по всей территории Украины, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:48
2023-02-10T15:48
2023-02-10T15:57
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Воздушная тревога, звучавшая в пятницу днем почти полтора часа по всей территории Украины, отменена, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.Согласно данным ведомства, в Киеве и Киевской области воздушная тревога звучала 1 час 23 минуты. В некоторых областях тревогу отключили немного раньше - через 1 час и 20 минут.Ранее в пятницу на Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, которая длилась около 3,5 часов. Украинские СМИ сообщали о взрывах в ряде регионов Украины, в том числе Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Львовской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что в шести областях повреждены объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтная инфраструктура.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Киев, Киевская область, Вооруженные силы РФ
15:48 10.02.2023 (обновлено: 15:57 10.02.2023)
По всей Украине отменили воздушную тревогу
На территории всей Украины отменили воздушную тревогу