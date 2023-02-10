https://ria.ru/20230210/tekhnologii-1851224383.html

Новак: технологии "Газпром нефти" можно расширить на всю нефтепереработку

Новак: технологии "Газпром нефти" можно расширить на всю нефтепереработку - РИА Новости, 10.02.2023

Новак: технологии "Газпром нефти" можно расширить на всю нефтепереработку

Технологические решения "Газпром нефти", которые были применены в процессе модернизации Омского НПЗ, можно масштабировать на всю российскую... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:55

2023-02-10T16:55

2023-02-10T16:55

газпром нефть

омская область

александр новак

газпромнефть-омский нпз

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Технологические решения "Газпром нефти", которые были применены в процессе модернизации Омского НПЗ, можно масштабировать на всю российскую нефтеперерабатывающую отрасль, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак, глава "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Омской области Александр Бурков посетили Омский НПЗ, где недавно был построен современный комплекс глубокой переработки нефти. Новак напомнил, что глубокая переработка нефти обозначена президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли, продвижение к ней идет во многом благодаря заводу "Газпром нефти" в Омске. "Технологические наработки "Газпром нефти", которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны", - цитирует пресс-служба "Газпром нефти" слова Новака. "Газпром нефть" в конце 2022 года завершила строительство комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, благодаря чему глубина переработки на предприятии выросла почти до 100%. Новый комплекс объединяет секции гидрокрекинга и замедленного коксования, благодаря которым полностью перерабатывает тяжелые нефтяные фракции в востребованную рынком продукцию: дизельное топливо, бензин, авиакеросин. Инвестиции "Газпром нефти" в этот проект превысили 160 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20221208/proizvodstvo-1837274525.html

омская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

газпром нефть, омская область, александр новак, газпромнефть-омский нпз