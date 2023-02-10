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Новак: технологии "Газпром нефти" можно расширить на всю нефтепереработку - РИА Новости, 10.02.2023
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Новак: технологии "Газпром нефти" можно расширить на всю нефтепереработку
Новак: технологии "Газпром нефти" можно расширить на всю нефтепереработку - РИА Новости, 10.02.2023
Новак: технологии "Газпром нефти" можно расширить на всю нефтепереработку
Технологические решения "Газпром нефти", которые были применены в процессе модернизации Омского НПЗ, можно масштабировать на всю российскую... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:55
2023-02-10T16:55
газпром нефть
омская область
александр новак
газпромнефть-омский нпз
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Технологические решения "Газпром нефти", которые были применены в процессе модернизации Омского НПЗ, можно масштабировать на всю российскую нефтеперерабатывающую отрасль, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак, глава "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Омской области Александр Бурков посетили Омский НПЗ, где недавно был построен современный комплекс глубокой переработки нефти. Новак напомнил, что глубокая переработка нефти обозначена президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли, продвижение к ней идет во многом благодаря заводу "Газпром нефти" в Омске. "Технологические наработки "Газпром нефти", которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны", - цитирует пресс-служба "Газпром нефти" слова Новака. "Газпром нефть" в конце 2022 года завершила строительство комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, благодаря чему глубина переработки на предприятии выросла почти до 100%. Новый комплекс объединяет секции гидрокрекинга и замедленного коксования, благодаря которым полностью перерабатывает тяжелые нефтяные фракции в востребованную рынком продукцию: дизельное топливо, бензин, авиакеросин. Инвестиции "Газпром нефти" в этот проект превысили 160 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20221208/proizvodstvo-1837274525.html
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газпром нефть, омская область, александр новак, газпромнефть-омский нпз
Газпром нефть, Омская область, Александр Новак, Газпромнефть-Омский НПЗ
16:55 10.02.2023
 

Новак: технологии "Газпром нефти" можно расширить на всю нефтепереработку

© Фото : Пресс-служба "Газпромнефть"Технологии "Газпром нефти" можно расширить на всю нефтепереработку
Технологии Газпром нефти можно расширить на всю нефтепереработку - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Пресс-служба "Газпромнефть"
Технологии "Газпром нефти" можно расширить на всю нефтепереработку
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Технологические решения "Газпром нефти", которые были применены в процессе модернизации Омского НПЗ, можно масштабировать на всю российскую нефтеперерабатывающую отрасль, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
Новак, глава "Газпром нефти" Александр Дюков и губернатор Омской области Александр Бурков посетили Омский НПЗ, где недавно был построен современный комплекс глубокой переработки нефти. Новак напомнил, что глубокая переработка нефти обозначена президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли, продвижение к ней идет во многом благодаря заводу "Газпром нефти" в Омске.
"Технологические наработки "Газпром нефти", которые применялись при модернизации предприятия, могут быть масштабированы на всю российскую нефтепереработку. Это поможет обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны", - цитирует пресс-служба "Газпром нефти" слова Новака.
"Газпром нефть" в конце 2022 года завершила строительство комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ, благодаря чему глубина переработки на предприятии выросла почти до 100%. Новый комплекс объединяет секции гидрокрекинга и замедленного коксования, благодаря которым полностью перерабатывает тяжелые нефтяные фракции в востребованную рынком продукцию: дизельное топливо, бензин, авиакеросин. Инвестиции "Газпром нефти" в этот проект превысили 160 миллиардов рублей.
Газпром нефть планирует в 2023 году запустить первую линию катализаторного производства - катализаторов гидропроцессов - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 16:43
"Газпром нефть" планирует в 2023 году запустить катализаторное производство
 
Газпром нефтьОмская областьАлександр НовакГазпромнефть-Омский НПЗ
 
 
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