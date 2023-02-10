https://ria.ru/20230210/svet-1851034861.html
В Одесской области ввели экстренные отключения света
В Одесской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 10.02.2023
В Одесской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:52
2023-02-10T09:52
2023-02-10T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
владимир зеленский
укрэнерго
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "В связи с угрозой ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", происходят экстренные отключения электроэнергии", - написал Братчук в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230210/kharkov-1851011508.html
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесская область, украина, владимир зеленский, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
В Одесской области ввели экстренные отключения света
В Одесской области ввели экстренные отключения света из-за угрозы обстрелов