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В Одесской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 10.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230210/svet-1851034861.html
В Одесской области ввели экстренные отключения света
В Одесской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 10.02.2023
В Одесской области ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения света введены в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T09:52
2023-02-10T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
одесская область
украина
владимир зеленский
укрэнерго
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "В связи с угрозой ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", происходят экстренные отключения электроэнергии", - написал Братчук в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
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одесская область
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в мире, одесская область, украина, владимир зеленский, укрэнерго, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Владимир Зеленский, Укрэнерго, Вооруженные силы РФ
09:52 10.02.2023
 
В Одесской области ввели экстренные отключения света

В Одесской области ввели экстренные отключения света из-за угрозы обстрелов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкЛинии электропередач в Мариуполе
Линии электропередач в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Линии электропередач в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.
"В связи с угрозой ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", происходят экстренные отключения электроэнергии", - написал Братчук в своем Telegram-канале.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Украинские пожарные во время тушения пожара на объекте энергетики - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 07:41Специальная военная операция на Украине
В нескольких регионах Украины сообщили о повреждении энергообъектов
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдесская областьУкраинаВладимир ЗеленскийУкрэнергоВооруженные силы РФ
 
 
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