https://ria.ru/20230210/svet-1851034861.html

В Одесской области ввели экстренные отключения света

В Одесской области ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 10.02.2023

В Одесской области ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения света введены в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T09:52

2023-02-10T09:52

2023-02-10T09:52

специальная военная операция на украине

в мире

одесская область

украина

владимир зеленский

укрэнерго

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Экстренные отключения света введены в Одесской области, сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук. Ранее в пятницу на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "В связи с угрозой ракетных обстрелов, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", происходят экстренные отключения электроэнергии", - написал Братчук в своем Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230210/kharkov-1851011508.html

одесская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, одесская область, украина, владимир зеленский, укрэнерго, вооруженные силы рф