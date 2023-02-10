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В главгосстройнадзоре Подмосковья рассказали о строительстве новых домов - РИА Новости, 10.02.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230210/stroitelstvo-1851300867.html
В главгосстройнадзоре Подмосковья рассказали о строительстве новых домов
В главгосстройнадзоре Подмосковья рассказали о строительстве новых домов - РИА Новости, 10.02.2023
В главгосстройнадзоре Подмосковья рассказали о строительстве новых домов
В 2023 году в Московской области началось строительство 16 новых домов. Такой информацией поделился глава главгосстройнадзора региона Артур Гарибян. Об этом... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T19:32
2023-02-10T19:32
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В 2023 году в Московской области началось строительство 16 новых домов. Такой информацией поделился глава главгосстройнадзора региона Артур Гарибян. Об этом сообщил телеканал "360".Новые дома возведут в Мытищах, Люберцах, Ленинском округе, Химках и Одинцове. Так, в Одинцове в ЖК "Одинбург" построят 25-этажный дом на 629 квартир. Завершить строительство специалисты планируют в IIIквартале 2025 года.Ранее в жилом комплексе ввели в эксплуатацию шесть жилых домов и детский сад, оборудованный бассейном. В дальнейшем там планируют построить школу на 2150 мест, а также еще одно дошкольное учреждение.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:32 10.02.2023
 

В главгосстройнадзоре Подмосковья рассказали о строительстве новых домов

© РИА Новости / Валерий МельниковМногоэтажный жилой дом
Многоэтажный жилой дом - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В 2023 году в Московской области началось строительство 16 новых домов. Такой информацией поделился глава главгосстройнадзора региона Артур Гарибян. Об этом сообщил телеканал "360".
Новые дома возведут в Мытищах, Люберцах, Ленинском округе, Химках и Одинцове. Так, в Одинцове в ЖК "Одинбург" построят 25-этажный дом на 629 квартир. Завершить строительство специалисты планируют в IIIквартале 2025 года.
Ранее в жилом комплексе ввели в эксплуатацию шесть жилых домов и детский сад, оборудованный бассейном. В дальнейшем там планируют построить школу на 2150 мест, а также еще одно дошкольное учреждение.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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