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В Париже мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома - РИА Новости, 10.02.2023
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В Париже мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома
В Париже мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома - РИА Новости, 10.02.2023
В Париже мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома
Мужчина выстрелил семь раз со своего балкона в 15-м округе Парижа, после чего полиция окружила здание, сообщила в пятницу газета Parisien. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T20:30
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в мире
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Мужчина выстрелил семь раз со своего балкона в 15-м округе Парижа, после чего полиция окружила здание, сообщила в пятницу газета Parisien."Он стрелял в воздух, никто не пострадал", - сообщили газете источники в полиции.Пожилой мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заперся у себя в квартире. На место происшествия прибыла полиция и следственная бригада. Отмечается, что стрелявший не был известен ранее полиции.Как сообщили изданию в мэрии 15-го округа Парижа, в детских садах и школах поблизости прошла оперативная эвакуация.Полиция также перекрыла ближайшие к зданию улицы и просит горожан избегать район.
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в мире, париж
В мире, Париж
20:30 10.02.2023 (обновлено: 20:54 10.02.2023)
 
В Париже мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома

В Париже мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома, после чего полиция окружила здание

© AP Photo / Francois MoriПолиция Франции
Полиция Франции - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Francois Mori
Полиция Франции . Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Мужчина выстрелил семь раз со своего балкона в 15-м округе Парижа, после чего полиция окружила здание, сообщила в пятницу газета Parisien.
"Он стрелял в воздух, никто не пострадал", - сообщили газете источники в полиции.
Пожилой мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заперся у себя в квартире. На место происшествия прибыла полиция и следственная бригада. Отмечается, что стрелявший не был известен ранее полиции.
Как сообщили изданию в мэрии 15-го округа Парижа, в детских садах и школах поблизости прошла оперативная эвакуация.
Полиция также перекрыла ближайшие к зданию улицы и просит горожан избегать район.
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