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В Париже мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома

В Париже мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома - РИА Новости, 10.02.2023

В Париже мужчина открыл стрельбу с балкона своего дома

Мужчина выстрелил семь раз со своего балкона в 15-м округе Парижа, после чего полиция окружила здание, сообщила в пятницу газета Parisien. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T20:30

2023-02-10T20:30

2023-02-10T20:54

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париж

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ПАРИЖ, 10 фев - РИА Новости. Мужчина выстрелил семь раз со своего балкона в 15-м округе Парижа, после чего полиция окружила здание, сообщила в пятницу газета Parisien."Он стрелял в воздух, никто не пострадал", - сообщили газете источники в полиции.Пожилой мужчина, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, заперся у себя в квартире. На место происшествия прибыла полиция и следственная бригада. Отмечается, что стрелявший не был известен ранее полиции.Как сообщили изданию в мэрии 15-го округа Парижа, в детских садах и школах поблизости прошла оперативная эвакуация.Полиция также перекрыла ближайшие к зданию улицы и просит горожан избегать район.

https://ria.ru/20221223/terakt-1840951411.html

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в мире, париж