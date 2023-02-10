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Генконсульство России в Стамбуле не будет ужесточать меры безопасности - РИА Новости, 10.02.2023
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Генконсульство России в Стамбуле не будет ужесточать меры безопасности
Генконсульство России в Стамбуле не будет ужесточать меры безопасности - РИА Новости, 10.02.2023
Генконсульство России в Стамбуле не будет ужесточать меры безопасности
Генеральное консульство РФ в Стамбуле не считает необходимыми дополнительные меры безопасности после закрытия консульств ряда западных стран из-за якобы... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T16:06
2023-02-10T16:06
безопасность
россия
турция
стамбул
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СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле не считает необходимыми дополнительные меры безопасности после закрытия консульств ряда западных стран из-за якобы имеющейся угрозы теракта, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ Андрей Буравов. Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Позже СМИ сообщили, что угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что закрывшие консульства страны тяжело называть союзниками и друзьями. "Мы в непосредственном плане здесь какой-то угрозы не усматриваем и, соответственно, необходимости в том, чтобы в этой связи демонстративно или недемонстративно предпринимать какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности", - заявил Буравов. Дипломат отметил, что вместе с тем российские представительства в Турции работают в непростых условиях. "Имеют место определенные угрозы разного характера, в связи с чем турецкими властями были предприняты соответствующие меры по усилению безопасности наших представительств. Эти меры реализуются и обеспечивают необходимый уровень безопасности наших представительств и их сотрудников", - отметил консул. "Мы находимся на постоянной связи с представителями правоохранительных органов и в зависимости от потребности и анализа конкретной ситуации определяем тот набор мер, которые требуются в конкретном плане", - подчеркнул консул.
https://ria.ru/20230205/konsulstva-1849905941.html
https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html
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безопасность, россия, турция, стамбул
Безопасность, Россия, Турция, Стамбул
16:06 10.02.2023
 
Генконсульство России в Стамбуле не будет ужесточать меры безопасности

Генконсул России в Стамбуле Буравов не видит необходимости в ужесточении мер безопасности

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле не считает необходимыми дополнительные меры безопасности после закрытия консульств ряда западных стран из-за якобы имеющейся угрозы теракта, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ Андрей Буравов.
Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме.
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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Позже СМИ сообщили, что угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что закрывшие консульства страны тяжело называть союзниками и друзьями.
"Мы в непосредственном плане здесь какой-то угрозы не усматриваем и, соответственно, необходимости в том, чтобы в этой связи демонстративно или недемонстративно предпринимать какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности", - заявил Буравов.
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Дипломат отметил, что вместе с тем российские представительства в Турции работают в непростых условиях. "Имеют место определенные угрозы разного характера, в связи с чем турецкими властями были предприняты соответствующие меры по усилению безопасности наших представительств. Эти меры реализуются и обеспечивают необходимый уровень безопасности наших представительств и их сотрудников", - отметил консул.
"Мы находимся на постоянной связи с представителями правоохранительных органов и в зависимости от потребности и анализа конкретной ситуации определяем тот набор мер, которые требуются в конкретном плане", - подчеркнул консул.
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