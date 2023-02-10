https://ria.ru/20230210/stambul-1851207500.html

Генконсульство России в Стамбуле не будет ужесточать меры безопасности

Генконсульство России в Стамбуле не будет ужесточать меры безопасности - РИА Новости, 10.02.2023

Генконсульство России в Стамбуле не будет ужесточать меры безопасности

Генеральное консульство РФ в Стамбуле не считает необходимыми дополнительные меры безопасности после закрытия консульств ряда западных стран из-за якобы... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T16:06

2023-02-10T16:06

2023-02-10T16:06

безопасность

россия

турция

стамбул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789023550_0:190:2967:1858_1920x0_80_0_0_422545579d4ebb2154fee46ffb70c992.jpg

СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле не считает необходимыми дополнительные меры безопасности после закрытия консульств ряда западных стран из-за якобы имеющейся угрозы теракта, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ Андрей Буравов. Ранее генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей из-за угрозы терактов в центре города. Послы были вызваны в МИД Турции, им было заявлено о неразумности такого поведения. В консульстве РФ сообщили, что оно продолжает работать в штатном режиме. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "психологической войной" против страны закрытие рядом европейских стран своих консульств в Стамбуле на фоне заявлений из США об угрозе терактов. Позже СМИ сообщили, что угроза теракта, направленного против консульств Швеции и Нидерландов, а также религиозных объектов в Стамбуле, не подтвердилась. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что закрывшие консульства страны тяжело называть союзниками и друзьями. "Мы в непосредственном плане здесь какой-то угрозы не усматриваем и, соответственно, необходимости в том, чтобы в этой связи демонстративно или недемонстративно предпринимать какие-то дополнительные меры по обеспечению безопасности", - заявил Буравов. Дипломат отметил, что вместе с тем российские представительства в Турции работают в непростых условиях. "Имеют место определенные угрозы разного характера, в связи с чем турецкими властями были предприняты соответствующие меры по усилению безопасности наших представительств. Эти меры реализуются и обеспечивают необходимый уровень безопасности наших представительств и их сотрудников", - отметил консул. "Мы находимся на постоянной связи с представителями правоохранительных органов и в зависимости от потребности и анализа конкретной ситуации определяем тот набор мер, которые требуются в конкретном плане", - подчеркнул консул.

https://ria.ru/20230205/konsulstva-1849905941.html

https://ria.ru/20230203/turtsiya-1849509686.html

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html

россия

турция

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, турция, стамбул