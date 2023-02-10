https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851176977.html

Российские военные уничтожили украинский склад вооружения

Российские военные уничтожили украинский склад вооружения - РИА Новости, 10.02.2023

Российские военные уничтожили украинский склад вооружения

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 122-х районах и уничтожили склад... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T15:02

2023-02-10T15:02

2023-02-10T15:02

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

россия

артемовск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 122-х районах и уничтожили склад вооружения в Запорожской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах", - говорится в сводке министерства. Также в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 93-й механизированной бригады украинских войск. "Кроме того, в районе населенного пункта Дружелюбовка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851175700.html

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запорожская область

россия

артемовск

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, россия, артемовск, вооруженные силы украины