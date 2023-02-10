https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851176977.html
Российские военные уничтожили украинский склад вооружения
Российские военные уничтожили украинский склад вооружения - РИА Новости, 10.02.2023
Российские военные уничтожили украинский склад вооружения
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 122-х районах и уничтожили склад... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:02
2023-02-10T15:02
2023-02-10T15:02
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
артемовск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике украинских войск в 122-х районах и уничтожили склад вооружения в Запорожской области, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 89-ти артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и военной технике в 122-х районах", - говорится в сводке министерства. Также в районе населенного пункта Артемовск Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 93-й механизированной бригады украинских войск. "Кроме того, в районе населенного пункта Дружелюбовка Запорожской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ", - заявили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851175700.html
https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851171585.html
запорожская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, запорожская область, россия, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины
Российские военные уничтожили украинский склад вооружения
Минобороны: российские авиация и артиллерия уничтожили украинский склад вооружения