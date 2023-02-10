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В Минобороны сообщили о комплексном огневом поражении ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 10.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Минобороны сообщили о комплексном огневом поражении ВСУ под Угледаром
В Минобороны сообщили о комплексном огневом поражении ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 10.02.2023
В Минобороны сообщили о комплексном огневом поражении ВСУ под Угледаром
Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 60 украинских военных, 12 единиц техники, включая три американские... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:54
2023-02-10T15:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
донецкая народная республика
сша
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 60 украинских военных, 12 единиц техники, включая три американские гаубицы M777, а также два склада артиллерийских боеприпасов в районе Угледара, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на южно-донецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли комплексные удары по живой силе и технике украинской армии в районе Пречистовки и Угледара в ДНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Донецкая Народная Республика, США
14:54 10.02.2023 (обновлено: 15:17 10.02.2023)
 
В Минобороны сообщили о комплексном огневом поражении ВСУ под Угледаром

В Минобороны сообщили о комплексном огневом поражении ВСУ на Южно-Донецком направлении

© Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-СМ2 в зоне проведения спецоперации
© Министерство обороны РФ
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ2" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 60 украинских военных, 12 единиц техники, включая три американские гаубицы M777, а также два склада артиллерийских боеприпасов в районе Угледара, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, на южно-донецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли комплексные удары по живой силе и технике украинской армии в районе Пречистовки и Угледара в ДНР.
"Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В миреДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
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