https://ria.ru/20230210/spetsoperatsiya-1851171585.html

В Минобороны сообщили о комплексном огневом поражении ВСУ под Угледаром

В Минобороны сообщили о комплексном огневом поражении ВСУ под Угледаром - РИА Новости, 10.02.2023

В Минобороны сообщили о комплексном огневом поражении ВСУ под Угледаром

Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 60 украинских военных, 12 единиц техники, включая три американские... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:54

2023-02-10T14:54

2023-02-10T15:17

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

донецкая народная республика

сша

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки свыше 60 украинских военных, 12 единиц техники, включая три американские гаубицы M777, а также два склада артиллерийских боеприпасов в районе Угледара, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данным российского военного ведомства, на южно-донецком направлении оперативно-тактическая авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли комплексные удары по живой силе и технике украинской армии в районе Пречистовки и Угледара в ДНР."Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 60-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, четыре пикапа, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Угледар уничтожены два склада боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, донецкая народная республика, сша