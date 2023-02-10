Асад посетил в Алеппо место разбора завалов
Глава Сирии Асад посетил в Алеппо место разбора завалов
© AP Photo / Omar SanadikiРоссийский солдат возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
Российский солдат возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
КАИР, 10 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад посетил в Алеппо место, в котором спасатели занимаются разбором завалов и разрушений в поиске пострадавших и погибших, сообщила канцелярия сирийского лидера.
Ранее Асад и его супруга Асма посетили госпиталь в Алеппо, где находятся пострадавшие от землетрясения.
"Президент Асад посетил в районе Эль-Машарика в городе Алеппо место, в котором спасательные группы работают над разбором завалов и разрушений в поиске пострадавших и погибших", - сообщила канцелярия Асад в Telegram-канале, опубликовав фотографии с места.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 74 тысяч. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.