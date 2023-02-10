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Асад посетил в Алеппо место разбора завалов - РИА Новости, 10.02.2023
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Асад посетил в Алеппо место разбора завалов
Асад посетил в Алеппо место разбора завалов - РИА Новости, 10.02.2023
Асад посетил в Алеппо место разбора завалов
Президент Сирии Башар Асад посетил в Алеппо место, в котором спасатели занимаются разбором завалов и разрушений в поиске пострадавших и погибших, сообщила... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T14:49
2023-02-10T14:49
в мире
алеппо
сирия
турция
башар асад
сильное землетрясение в турции и сирии
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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад посетил в Алеппо место, в котором спасатели занимаются разбором завалов и разрушений в поиске пострадавших и погибших, сообщила канцелярия сирийского лидера. Ранее Асад и его супруга Асма посетили госпиталь в Алеппо, где находятся пострадавшие от землетрясения. "Президент Асад посетил в районе Эль-Машарика в городе Алеппо место, в котором спасательные группы работают над разбором завалов и разрушений в поиске пострадавших и погибших", - сообщила канцелярия Асад в Telegram-канале, опубликовав фотографии с места. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 74 тысяч. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851141756.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230210/siriya-1851137266.html
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в мире, алеппо, сирия, турция, башар асад, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Алеппо, Сирия, Турция, Башар Асад, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:49 10.02.2023
 
Асад посетил в Алеппо место разбора завалов

Глава Сирии Асад посетил в Алеппо место разбора завалов

© AP Photo / Omar SanadikiРоссийский солдат возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
Российский солдат возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© AP Photo / Omar Sanadiki
Российский солдат возле разрушенного в результате землетрясения жилого дома в Алеппо, Сирия
Читать ria.ru в
КАИР, 10 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад посетил в Алеппо место, в котором спасатели занимаются разбором завалов и разрушений в поиске пострадавших и погибших, сообщила канцелярия сирийского лидера.
Ранее Асад и его супруга Асма посетили госпиталь в Алеппо, где находятся пострадавшие от землетрясения.
Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 14:10
Асад обвинил Запад в политизации ситуации вокруг землетрясения в Сирии
"Президент Асад посетил в районе Эль-Машарика в городе Алеппо место, в котором спасательные группы работают над разбором завалов и разрушений в поиске пострадавших и погибших", - сообщила канцелярия Асад в Telegram-канале, опубликовав фотографии с места.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 74 тысяч. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.
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Вчера, 13:55В мире
В Кремле рассказали о помощи Сирии после землетрясения
 
В миреАлеппоСирияТурцияБашар АсадСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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