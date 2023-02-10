https://ria.ru/20230210/siriya-1851166894.html

Асад посетил в Алеппо место разбора завалов

Асад посетил в Алеппо место разбора завалов - РИА Новости, 10.02.2023

Асад посетил в Алеппо место разбора завалов

Президент Сирии Башар Асад посетил в Алеппо место, в котором спасатели занимаются разбором завалов и разрушений в поиске пострадавших и погибших, сообщила... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T14:49

2023-02-10T14:49

2023-02-10T14:49

в мире

алеппо

сирия

турция

башар асад

сильное землетрясение в турции и сирии

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КАИР, 10 фев - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад посетил в Алеппо место, в котором спасатели занимаются разбором завалов и разрушений в поиске пострадавших и погибших, сообщила канцелярия сирийского лидера. Ранее Асад и его супруга Асма посетили госпиталь в Алеппо, где находятся пострадавшие от землетрясения. "Президент Асад посетил в районе Эль-Машарика в городе Алеппо место, в котором спасательные группы работают над разбором завалов и разрушений в поиске пострадавших и погибших", - сообщила канцелярия Асад в Telegram-канале, опубликовав фотографии с места. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции в понедельник утром, сильные толчки ощущались и в Сирии. Оно, по словам президента Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в тот же день случилось еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Число погибших в Турции, по последним данным, превысило 18 тысяч, ранены более 74 тысяч. По данным минздрава Сирии на четверг, число погибших в стране в результате землетрясения выросло до 1347, число пострадавших превысило 2,2 тысячи.

https://ria.ru/20230210/zemletryasenie-1851141756.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230210/siriya-1851137266.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, алеппо, сирия, турция, башар асад, сильное землетрясение в турции и сирии