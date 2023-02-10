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Посол в Швейцарии разочарован дискуссиями в Берне об оружии для Украины - РИА Новости, 10.02.2023
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Посол в Швейцарии разочарован дискуссиями в Берне об оружии для Украины
Посол в Швейцарии разочарован дискуссиями в Берне об оружии для Украины - РИА Новости, 10.02.2023
Посол в Швейцарии разочарован дискуссиями в Берне об оружии для Украины
Российская сторона с разочарованием фиксирует участившиеся в швейцарском парламенте дискуссии относительно возможного реэкспорта на Украину оружия,... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T15:31
2023-02-10T15:31
в мире
украина
нато
сергей гармонин
швейцария
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ЦЮРИХ, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона с разочарованием фиксирует участившиеся в швейцарском парламенте дискуссии относительно возможного реэкспорта на Украину оружия, произведенного в Швейцарии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин. Он добавил, что к этому обсуждению подвязывается усиление в дискурсе Швейцарии риторики в пользу "неотложной необходимости" такого шага. "Весьма прискорбно, что сторонники накачки киевского режима оружием без обиняков в качестве основного довода выдвигают необходимость обеспечения полной загрузки мощностей соответствующих предприятий швейцарского ВПК и полной занятости", - подчеркнул дипломат. В конце января комиссия Национального совета (большой палаты швейцарского парламента) одобрила инициативу, которая допускает реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Позднее комиссия по безопасности Совета кантонов (малой палаты парламента) выступила против соответствующей инициативы. Поправки еще предстоит обсудить обеим палатам парламента, свою позицию также должно обозначить правительство страны. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
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в мире, украина, нато, сергей гармонин, швейцария, россия
В мире, Украина, НАТО, Сергей Гармонин, Швейцария, Россия
15:31 10.02.2023
 
Посол в Швейцарии разочарован дискуссиями в Берне об оружии для Украины

Посол в Швейцарии Гармонин разочарован дискуссиями в Берне о реэкспорте оружия на Украину

© Фото : сайт парламента Швейцарии Парламент Швейцарии
Парламент Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : сайт парламента Швейцарии
Парламент Швейцарии. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 10 фев - РИА Новости. Российская сторона с разочарованием фиксирует участившиеся в швейцарском парламенте дискуссии относительно возможного реэкспорта на Украину оружия, произведенного в Швейцарии, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Берне Сергей Гармонин.
"С большим разочарованием фиксируем участившиеся практические обсуждения в обеих палатах швейцарского парламента разных вариантов законодательных инициатив, суть которых одна – позволить третьим странам реэкспортировать оружие и боеприпасы швейцарского производства на Украину", - заявил Гармонин.
Он добавил, что к этому обсуждению подвязывается усиление в дискурсе Швейцарии риторики в пользу "неотложной необходимости" такого шага.
"Весьма прискорбно, что сторонники накачки киевского режима оружием без обиняков в качестве основного довода выдвигают необходимость обеспечения полной загрузки мощностей соответствующих предприятий швейцарского ВПК и полной занятости", - подчеркнул дипломат.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 15:06
Изъятие российских активов создаст опасный прецедент, заявил посол в Берне
В конце января комиссия Национального совета (большой палаты швейцарского парламента) одобрила инициативу, которая допускает реэкспорт на Украину произведенного в Швейцарии оружия. Позднее комиссия по безопасности Совета кантонов (малой палаты парламента) выступила против соответствующей инициативы. Поправки еще предстоит обсудить обеим палатам парламента, свою позицию также должно обозначить правительство страны.
Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. Как подчеркивали власти, Швейцария может отказать в реэкспорте военных материалов, если страна, для которой они предназначаются, вовлечена в международный вооруженный конфликт.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
Вчера, 13:29
Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО
 
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