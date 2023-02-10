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Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО - РИА Новости, 10.02.2023
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Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО
Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО - РИА Новости, 10.02.2023
Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО
Швейцария планирует направить офицеров в командную структуру НАТО, сказано в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:29
2023-02-10T14:59
швейцария
нато
в мире
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ЖЕНЕВА, 10 фев — РИА Новости. Швейцария планирует направить офицеров в командную структуру НАТО, сказано в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Конкретные возможности, которые в настоящее время обсуждаются, включают прикомандирование швейцарских штабных офицеров и офицеров связи в командную структуру НАТО и участие в центрах передового опыта Североатлантического союза", — говорится в документе.Кроме того, переговоры с альянсом будут посвящены и возможному участию войск Швейцарии в многонациональных учениях.Власти добавляют, что накануне генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе (SACEUR), посетил страну с рабочим визитом в вооруженных силах.В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за прошлый год говорилось, что государство планирует укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности.Замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, в свою очередь, заявлял, что страна утратила нейтральный статус. Постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отмечал, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации государство фактически отказалось от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. При этом постпред выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
https://ria.ru/20230208/shveytsariya-1850427171.html
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швейцария, нато, в мире
Швейцария, НАТО, В мире
13:29 10.02.2023 (обновлено: 14:59 10.02.2023)
 
Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО

Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО и принять участие в учениях

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 10 фев — РИА Новости. Швейцария планирует направить офицеров в командную структуру НАТО, сказано в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
"Конкретные возможности, которые в настоящее время обсуждаются, включают прикомандирование швейцарских штабных офицеров и офицеров связи в командную структуру НАТО и участие в центрах передового опыта Североатлантического союза", — говорится в документе.
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Кроме того, переговоры с альянсом будут посвящены и возможному участию войск Швейцарии в многонациональных учениях.
Власти добавляют, что накануне генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе (SACEUR), посетил страну с рабочим визитом в вооруженных силах.
В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за прошлый год говорилось, что государство планирует укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности.
Замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, в свою очередь, заявлял, что страна утратила нейтральный статус. Постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отмечал, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна.
Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации государство фактически отказалось от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. При этом постпред выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
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