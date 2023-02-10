https://ria.ru/20230210/shveytsariya-1851126085.html
Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО
Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО - РИА Новости, 10.02.2023
Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО
Швейцария планирует направить офицеров в командную структуру НАТО, сказано в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T13:29
2023-02-10T13:29
2023-02-10T14:59
швейцария
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_f8e158219296440d91893aa67c6a3361.jpg
ЖЕНЕВА, 10 фев — РИА Новости. Швейцария планирует направить офицеров в командную структуру НАТО, сказано в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Конкретные возможности, которые в настоящее время обсуждаются, включают прикомандирование швейцарских штабных офицеров и офицеров связи в командную структуру НАТО и участие в центрах передового опыта Североатлантического союза", — говорится в документе.Кроме того, переговоры с альянсом будут посвящены и возможному участию войск Швейцарии в многонациональных учениях.Власти добавляют, что накануне генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе (SACEUR), посетил страну с рабочим визитом в вооруженных силах.В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за прошлый год говорилось, что государство планирует укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности.Замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, в свою очередь, заявлял, что страна утратила нейтральный статус. Постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отмечал, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации государство фактически отказалось от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. При этом постпред выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.
https://ria.ru/20230208/shveytsariya-1850427171.html
https://ria.ru/20230208/oon-1850489806.html
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92344/84/923448446_23:0:4671:3486_1920x0_80_0_0_b1f2bfc2ac380499cc0b985a274e3308.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
швейцария, нато, в мире
13:29 10.02.2023 (обновлено: 14:59 10.02.2023)
Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО
Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО и принять участие в учениях
ЖЕНЕВА, 10 фев — РИА Новости.
Швейцария планирует направить офицеров в командную структуру НАТО, сказано в опубликованном заявлении
на сайте Федерального совета страны.
"Конкретные возможности, которые в настоящее время обсуждаются, включают прикомандирование швейцарских штабных офицеров и офицеров связи в командную структуру НАТО и участие в центрах передового опыта Североатлантического союза", — говорится в документе.
Кроме того, переговоры с альянсом будут посвящены и возможному участию войск Швейцарии в многонациональных учениях.
Власти добавляют, что накануне генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе (SACEUR), посетил страну с рабочим визитом в вооруженных силах.
В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за прошлый год говорилось, что государство планирует укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности.
Замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, в свою очередь, заявлял, что страна утратила нейтральный статус. Постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отмечал, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна.
Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации государство фактически отказалось от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. При этом постпред выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.