https://ria.ru/20230210/shveytsariya-1851126085.html

Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО

Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО - РИА Новости, 10.02.2023

Швейцария хочет направить офицеров в командную структуру НАТО

Швейцария планирует направить офицеров в командную структуру НАТО, сказано в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T13:29

2023-02-10T13:29

2023-02-10T14:59

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в мире

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ЖЕНЕВА, 10 фев — РИА Новости. Швейцария планирует направить офицеров в командную структуру НАТО, сказано в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны."Конкретные возможности, которые в настоящее время обсуждаются, включают прикомандирование швейцарских штабных офицеров и офицеров связи в командную структуру НАТО и участие в центрах передового опыта Североатлантического союза", — говорится в документе.Кроме того, переговоры с альянсом будут посвящены и возможному участию войск Швейцарии в многонациональных учениях.Власти добавляют, что накануне генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе (SACEUR), посетил страну с рабочим визитом в вооруженных силах.В отчете МИД Швейцарии о внешней политике за прошлый год говорилось, что государство планирует укреплять сотрудничество с НАТО в области политики безопасности.Замдиректора департамента информации и печати МИД Иван Нечаев, в свою очередь, заявлял, что страна утратила нейтральный статус. Постпред России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов также отмечал, что позиция Швейцарии по Украине негативно сказалась на международной роли Берна. Дипломат указал, что с начала проведения спецоперации государство фактически отказалось от своего статуса нейтральной страны, чтобы встать на сторону Киева и его спонсоров из НАТО. При этом постпред выразил надежду, что Швейцария изменит позицию, назвав "положительным знаком" отказ страны экспортировать боеприпасы, которые в конечном счете оказались бы на Украине.

https://ria.ru/20230208/shveytsariya-1850427171.html

https://ria.ru/20230208/oon-1850489806.html

швейцария

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

швейцария, нато, в мире