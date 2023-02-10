https://ria.ru/20230210/serp-1851078151.html

В России прошли успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп"

В России прошли успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп" - РИА Новости, 10.02.2023

В России прошли успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп"

В России на одном из предприятий ТЭК в реальных условиях прошли успешную опытную эксплуатацию противодронные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Серп-ВС",... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T11:56

2023-02-10T11:56

2023-02-10T11:56

новое оружие россии

беспилотники

безопасность

россия

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В России на одном из предприятий ТЭК в реальных условиях прошли успешную опытную эксплуатацию противодронные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Серп-ВС", которые полностью исключили появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне, сообщили в "Ростехе". В декабре госкорпорация сообщала, что ее компания "Росэлектроника" поставила первую партию новых систем подавления беспилотников "Серп-ВС" на объекты топливно-энергетического комплекса. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" завершил тестовую эксплуатацию систем подавления беспилотников "Серп-ВС" на объекте топливно-энергетического комплекса России. Установленные на промышленной территории нефтяной компании устройства позволили исключить появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне", - говорится в релизе. Там уточнили, что "Серп-СВ" разработан НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику") и способен подавить каналы связи, управления и навигации беспилотников. "Серп" воздействует как на сигналы глобальных навигационных спутниковых систем – GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, – так и на сигналы управления БПЛА в диапазонах 2,4 и 5,6 ГГц, используемых в сетях Wi-Fi. Комплекс может работать автономно на удаленной позиции и защищать как мобильные, так и стационарные объекты. Одно из преимуществ "Серп-ВС" – возможность подавлять дроны на 360⁰ по горизонтальной оси, добавили в Ростехе. Как отметил директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Андрей Сорокин, по итогам двухмесячной тестовой эксплуатации устройства "Серп-ВС" полностью подтвердили заявленные характеристики, позволив нивелировать риски появления в периметре охраняемой территории сторонних БПЛА. Он добавил, что интерес к продукту проявили еще ряд промышленных компаний. "В настоящее время ведутся переговоры по поставкам комплексов", – сказал Сорокин.

https://ria.ru/20230207/mikrobespilotnik-1850295270.html

https://ria.ru/20230209/orlan-1850771546.html

https://ria.ru/20221228/front-1841722359.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

беспилотники, безопасность, россия, ростех, российская электроника, бпла, технологии