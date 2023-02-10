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В России прошли успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп" - РИА Новости, 10.02.2023
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Новое оружие России
https://ria.ru/20230210/serp-1851078151.html
В России прошли успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп"
В России прошли успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп" - РИА Новости, 10.02.2023
В России прошли успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп"
В России на одном из предприятий ТЭК в реальных условиях прошли успешную опытную эксплуатацию противодронные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Серп-ВС",... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T11:56
2023-02-10T11:56
новое оружие россии
беспилотники
безопасность
россия
ростех
российская электроника
бпла
технологии
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В России на одном из предприятий ТЭК в реальных условиях прошли успешную опытную эксплуатацию противодронные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Серп-ВС", которые полностью исключили появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне, сообщили в "Ростехе". В декабре госкорпорация сообщала, что ее компания "Росэлектроника" поставила первую партию новых систем подавления беспилотников "Серп-ВС" на объекты топливно-энергетического комплекса. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" завершил тестовую эксплуатацию систем подавления беспилотников "Серп-ВС" на объекте топливно-энергетического комплекса России. Установленные на промышленной территории нефтяной компании устройства позволили исключить появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне", - говорится в релизе. Там уточнили, что "Серп-СВ" разработан НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику") и способен подавить каналы связи, управления и навигации беспилотников. "Серп" воздействует как на сигналы глобальных навигационных спутниковых систем – GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, – так и на сигналы управления БПЛА в диапазонах 2,4 и 5,6 ГГц, используемых в сетях Wi-Fi. Комплекс может работать автономно на удаленной позиции и защищать как мобильные, так и стационарные объекты. Одно из преимуществ "Серп-ВС" – возможность подавлять дроны на 360⁰ по горизонтальной оси, добавили в Ростехе. Как отметил директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Андрей Сорокин, по итогам двухмесячной тестовой эксплуатации устройства "Серп-ВС" полностью подтвердили заявленные характеристики, позволив нивелировать риски появления в периметре охраняемой территории сторонних БПЛА. Он добавил, что интерес к продукту проявили еще ряд промышленных компаний. "В настоящее время ведутся переговоры по поставкам комплексов", – сказал Сорокин.
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беспилотники, безопасность, россия, ростех, российская электроника, бпла, технологии
Новое оружие России, Беспилотники, Безопасность, Россия, Ростех, Российская электроника, БПЛА, Технологии
11:56 10.02.2023
 
В России прошли успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп"

"Ростех" провел успешные испытания противодронной системы РЭБ "Серп-ВС"

© Фото : РостехСистема подавления беспилотников "Серп-ВС"
Система подавления беспилотников Серп-ВС - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© Фото : Ростех
Система подавления беспилотников "Серп-ВС"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В России на одном из предприятий ТЭК в реальных условиях прошли успешную опытную эксплуатацию противодронные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Серп-ВС", которые полностью исключили появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне, сообщили в "Ростехе".
В декабре госкорпорация сообщала, что ее компания "Росэлектроника" поставила первую партию новых систем подавления беспилотников "Серп-ВС" на объекты топливно-энергетического комплекса.
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"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" завершил тестовую эксплуатацию систем подавления беспилотников "Серп-ВС" на объекте топливно-энергетического комплекса России. Установленные на промышленной территории нефтяной компании устройства позволили исключить появление дронов-нарушителей в охраняемой зоне", - говорится в релизе.
Там уточнили, что "Серп-СВ" разработан НИИ "Вектор" (входит в "Росэлектронику") и способен подавить каналы связи, управления и навигации беспилотников. "Серп" воздействует как на сигналы глобальных навигационных спутниковых системGPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, – так и на сигналы управления БПЛА в диапазонах 2,4 и 5,6 ГГц, используемых в сетях Wi-Fi.
Комплекс может работать автономно на удаленной позиции и защищать как мобильные, так и стационарные объекты. Одно из преимуществ "Серп-ВС" – возможность подавлять дроны на 360⁰ по горизонтальной оси, добавили в Ростехе.
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Как отметил директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Андрей Сорокин, по итогам двухмесячной тестовой эксплуатации устройства "Серп-ВС" полностью подтвердили заявленные характеристики, позволив нивелировать риски появления в периметре охраняемой территории сторонних БПЛА.
Он добавил, что интерес к продукту проявили еще ряд промышленных компаний. "В настоящее время ведутся переговоры по поставкам комплексов", – сказал Сорокин.
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