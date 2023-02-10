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Малков: у Рязанской области есть потенциал для экономического роста - РИА Новости, 10.02.2023
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Рязанская область
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Малков: у Рязанской области есть потенциал для экономического роста
Малков: у Рязанской области есть потенциал для экономического роста - РИА Новости, 10.02.2023
Малков: у Рязанской области есть потенциал для экономического роста
Экономика Рязанской области показывает устойчивость в условиях санкций и имеет потенциал для дальнейшего роста, сообщил губернатор Павел Малков на совещании с... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:36
2023-02-10T17:36
рязанская область
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Экономика Рязанской области показывает устойчивость в условиях санкций и имеет потенциал для дальнейшего роста, сообщил губернатор Павел Малков на совещании с участием заместителя министра экономического развития РФ Мурата Керефова. По информации пресс-службы правительства региона, на совещании обсуждались вопросы поддержки и стимулирования экономической активности, внедрения механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в Рязанской области. Речь также шла о перспективах экономического развития Рязанской области, результатах мероприятий национального проекта "Производительность труда" и других федеральных программ, работе с инвесторами. "Экономика Рязанской области показывают очень хорошую устойчивость в условиях санкций. Поэтапно адаптируется к новым условиям. Рост есть в каждой отрасли. Мы не отказываемся ни от каких планов развития. Выполняем все поручения президента, связанные в том числе с импортозамещением. Есть потенциал для дальнейшего экономического роста. Оказывается серьезная федеральная поддержка", - цитирует Малкова его пресс-служба. Керефов, отмечается в сообщении, высоко оценил динамику экономического роста Рязанской области, результаты реализации нацпроекта на предприятиях, ряд из которых он посетил в ходе поездки. Работу региона по внедрению регионального инвестиционного стандарта он назвал одной из лучших практик в стране. "Рязанская область активнейшее участие принимает во всех программах, которые реализуются, в том числе по линии Минэкономразвития России. Видим, что регион заинтересован в работе с инвесторами на конкретных примерах, в участии в программах по стимулированию инвесторов. На федеральном уровне в рамках заседания штаба под руководством первого заместителя председателя правительства РФ опыт Рязанской области отмечен как один из лучших в части инвестиционного маркетплейса и ряда других показателей. Поэтому вся та динамика, которая сейчас набрана по поддержке бизнеса, по поддержке привлечения инвестиций, безусловно, заслуживает внимания. С точки зрения Минэкономразвития будет оказана всяческая поддержка", - сказал Керефов на встрече с Малковым.
https://ria.ru/20230207/mnogodetnye-1850373322.html
https://ria.ru/20230202/soglashenie-1849277497.html
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рязанская область, павел малков
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков
17:36 10.02.2023
 

Малков: у Рязанской области есть потенциал для экономического роста

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области / Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Рязанской области
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Павел Малков. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 фев – РИА Новости. Экономика Рязанской области показывает устойчивость в условиях санкций и имеет потенциал для дальнейшего роста, сообщил губернатор Павел Малков на совещании с участием заместителя министра экономического развития РФ Мурата Керефова.
По информации пресс-службы правительства региона, на совещании обсуждались вопросы поддержки и стимулирования экономической активности, внедрения механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в Рязанской области. Речь также шла о перспективах экономического развития Рязанской области, результатах мероприятий национального проекта "Производительность труда" и других федеральных программ, работе с инвесторами.
Рязань - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 18:19Рязанская область
В Рязанской области многодетные семьи смогут выбрать меру поддержки
"Экономика Рязанской области показывают очень хорошую устойчивость в условиях санкций. Поэтапно адаптируется к новым условиям. Рост есть в каждой отрасли. Мы не отказываемся ни от каких планов развития. Выполняем все поручения президента, связанные в том числе с импортозамещением. Есть потенциал для дальнейшего экономического роста. Оказывается серьезная федеральная поддержка", - цитирует Малкова его пресс-служба.
Керефов, отмечается в сообщении, высоко оценил динамику экономического роста Рязанской области, результаты реализации нацпроекта на предприятиях, ряд из которых он посетил в ходе поездки. Работу региона по внедрению регионального инвестиционного стандарта он назвал одной из лучших практик в стране.
"Рязанская область активнейшее участие принимает во всех программах, которые реализуются, в том числе по линии Минэкономразвития России. Видим, что регион заинтересован в работе с инвесторами на конкретных примерах, в участии в программах по стимулированию инвесторов. На федеральном уровне в рамках заседания штаба под руководством первого заместителя председателя правительства РФ опыт Рязанской области отмечен как один из лучших в части инвестиционного маркетплейса и ряда других показателей. Поэтому вся та динамика, которая сейчас набрана по поддержке бизнеса, по поддержке привлечения инвестиций, безусловно, заслуживает внимания. С точки зрения Минэкономразвития будет оказана всяческая поддержка", - сказал Керефов на встрече с Малковым.
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