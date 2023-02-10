https://ria.ru/20230210/romz-1851252148.html

Ярославский губернатор пообещал РОМЗу финансовую поддержку

Ярославский губернатор пообещал РОМЗу финансовую поддержку - РИА Новости, 10.02.2023

Ярославский губернатор пообещал РОМЗу финансовую поддержку

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил возможности Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ) и пообещал предприятию финансовую поддержку от... РИА Новости, 10.02.2023

2023-02-10T17:51

2023-02-10T17:51

2023-02-10T17:51

ярославская область

ярославская область

михаил евраев

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил возможности Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ) и пообещал предприятию финансовую поддержку от правительства региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что губернатор посетил РОМЗ и обсудил с руководством компании планы по дальнейшему развитию предприятия и возможности господдержки. Михаил Евраев назвал РОМЗ гордостью Ярославской области, по его словам, это градообразующее предприятие и один из крупнейших налогоплательщиков. "Если раньше мы обсуждали, как загрузить завод, то сейчас ситуация совсем другая: решается, какие новые производственные мощности вводить при круглосуточной загрузке. Мы заинтересованы в том, чтобы шло серьезное развитие. Обсуждали совместный план по финансовой поддержке предприятия, по программам строительства жилья, подготовки кадров, другим направлениям. Уверен, что все воплотим в жизнь", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По словам генерального директора ПАО "РОМЗ" Александра Комарова, в течение второго полугодия 2022 года компания увеличила объем заказов в 1,7 раза. Губернатору доложили, что в перечне продукции предприятия – приборы ночного видения, оптические приборы дневного видения, тепловизионные приборы, специальные военные комплексы. Главе региона продемонстрировали образцы последнего поколения, в том числе тепловизоры с уникальными характеристиками. В настоящее время на предприятии продолжается наращивание объема выпуска и ремонта приборов, поставляемых по гособоронзаказу. В связи с этим идет расширение штата сотрудников. "Михаил Евраев поручил главе района совместно с профильными структурами правительства области разработать дорожную карту мероприятий по решению проблем привлечения квалифицированных кадров на производство", - информирует пресс-служба правительства региона.

https://ria.ru/20230210/tunoshna-1851054322.html

https://ria.ru/20230208/poryadok-1850678014.html

https://ria.ru/20230208/blagoustroystvo-1850497515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ярославская область, михаил евраев, россия