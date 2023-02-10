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Ярославский губернатор пообещал РОМЗу финансовую поддержку - РИА Новости, 10.02.2023
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Ярославская область
https://ria.ru/20230210/romz-1851252148.html
Ярославский губернатор пообещал РОМЗу финансовую поддержку
Ярославский губернатор пообещал РОМЗу финансовую поддержку - РИА Новости, 10.02.2023
Ярославский губернатор пообещал РОМЗу финансовую поддержку
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил возможности Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ) и пообещал предприятию финансовую поддержку от... РИА Новости, 10.02.2023
2023-02-10T17:51
2023-02-10T17:51
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил возможности Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ) и пообещал предприятию финансовую поддержку от правительства региона, сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что губернатор посетил РОМЗ и обсудил с руководством компании планы по дальнейшему развитию предприятия и возможности господдержки. Михаил Евраев назвал РОМЗ гордостью Ярославской области, по его словам, это градообразующее предприятие и один из крупнейших налогоплательщиков. "Если раньше мы обсуждали, как загрузить завод, то сейчас ситуация совсем другая: решается, какие новые производственные мощности вводить при круглосуточной загрузке. Мы заинтересованы в том, чтобы шло серьезное развитие. Обсуждали совместный план по финансовой поддержке предприятия, по программам строительства жилья, подготовки кадров, другим направлениям. Уверен, что все воплотим в жизнь", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства. По словам генерального директора ПАО "РОМЗ" Александра Комарова, в течение второго полугодия 2022 года компания увеличила объем заказов в 1,7 раза. Губернатору доложили, что в перечне продукции предприятия – приборы ночного видения, оптические приборы дневного видения, тепловизионные приборы, специальные военные комплексы. Главе региона продемонстрировали образцы последнего поколения, в том числе тепловизоры с уникальными характеристиками. В настоящее время на предприятии продолжается наращивание объема выпуска и ремонта приборов, поставляемых по гособоронзаказу. В связи с этим идет расширение штата сотрудников. "Михаил Евраев поручил главе района совместно с профильными структурами правительства области разработать дорожную карту мероприятий по решению проблем привлечения квалифицированных кадров на производство", - информирует пресс-служба правительства региона.
https://ria.ru/20230210/tunoshna-1851054322.html
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ярославская область, михаил евраев, россия
Ярославская область, Ярославская область, Михаил Евраев, Россия
17:51 10.02.2023
 
Ярославский губернатор пообещал РОМЗу финансовую поддержку

Губернатор Ярославской области Евраев пообещал РОМЗу финансовую поддержку

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Михаил Евраев. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев оценил возможности Ростовского оптико-механического завода (РОМЗ) и пообещал предприятию финансовую поддержку от правительства региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что губернатор посетил РОМЗ и обсудил с руководством компании планы по дальнейшему развитию предприятия и возможности господдержки.
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Михаил Евраев назвал РОМЗ гордостью Ярославской области, по его словам, это градообразующее предприятие и один из крупнейших налогоплательщиков.
"Если раньше мы обсуждали, как загрузить завод, то сейчас ситуация совсем другая: решается, какие новые производственные мощности вводить при круглосуточной загрузке. Мы заинтересованы в том, чтобы шло серьезное развитие. Обсуждали совместный план по финансовой поддержке предприятия, по программам строительства жилья, подготовки кадров, другим направлениям. Уверен, что все воплотим в жизнь", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.
По словам генерального директора ПАО "РОМЗ" Александра Комарова, в течение второго полугодия 2022 года компания увеличила объем заказов в 1,7 раза. Губернатору доложили, что в перечне продукции предприятия – приборы ночного видения, оптические приборы дневного видения, тепловизионные приборы, специальные военные комплексы. Главе региона продемонстрировали образцы последнего поколения, в том числе тепловизоры с уникальными характеристиками.
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В настоящее время на предприятии продолжается наращивание объема выпуска и ремонта приборов, поставляемых по гособоронзаказу. В связи с этим идет расширение штата сотрудников.
"Михаил Евраев поручил главе района совместно с профильными структурами правительства области разработать дорожную карту мероприятий по решению проблем привлечения квалифицированных кадров на производство", - информирует пресс-служба правительства региона.
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